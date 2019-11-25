كأس مصر - الإعلان عن مواعيد وملاعب دور الـ 32.. جدول مكدس للفرق المشاركة في إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن مواعيد دور الـ 32 لكأس مصر.

المباريات تقام بداية من الإثنين 2 ديسمبر المقبل بشكل يومي وتُختتم يوم الأحد 8 ديسمبر.

الزمالك حامل اللقب يستقبل الشرقية على استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء الأربعاء 4 ديسمبر، مع العلم أنه يخوض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا أما مازيمبي وبريميرو دي أجوستو يومي 30 نوفمبر، و7 ديسمبر.

كما يستقبل الأهلي نظيره بني سويف على استاد القاهرة في السابعة والنصف مساء الثلاثاء 3 ديسمبر، بعد أن يواجه النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر، وقبل مواجهة الهلال يوم 6 ديسمبر.

ويستقبل المصري نظيره قنا على استاد الجيش في السويس بالخامسة مساء الخميس 5 ديسمبر، وهي مواجهة تتخلل مباراتيه الإفريقيتين في الكونفدرالية أمام نواذيبو يوم 1 ديسمبر، وإينوجو رينجرز يوم 7 ديسمبر.

كما يلعب بيراميدز وصيف النسخة السابقة أمام النجوم على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء الخميس 5 ديسمبر أيضا، بعد مواجهة إينوجو رينجرز يوم 30 نوفمبر، وقبل اللعب أمام نواذيبو يوم7 ديسمبر.

مشوار الكأس يبدأ الآن 🏆 المصري في طريق الأهلي ... الإسماعيلي وبيراميدز في طريق الزمالك 🔥💥 pic.twitter.com/XbigTMcUyD — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2019

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر:

الإثنين 2 ديسمبر: وادي دجلة – بيلا

الإثنين 2 ديسمبر: مصر للمقاصة – فاركو

الثلاثاء 3 ديسمبر: نادي مصر – الجونة

الثلاثاء 3 ديسمبر: الأهلي – بني سويف

الأربعاء 4 ديسمبر: المقاولون العرب – الجزيرة مطروح

الأربعاء 4 ديسمبر: الزمالك – الشرقية

الخميس 5 ديسمبر: الإنتاج الحربي – أبو قير للأسمدة

الخميس 5 ديسمبر: المصري – قنا

الخميس 5 ديسمبر: بيراميدز – النجوم

الجمعة 6 ديسمبر: سموحة – العبور

الجمعة 6 ديسمبر: إنبي – الترسانة

السبت 7 ديسمبر: حرس الحدود – بتروجت

السبت 7 ديسمبر: طلائع الجيش – دكرنس

السبت 7 ديسمبر: الإسماعيلي – الإعلاميين

الأحد 8 ديسمبر: الاتحاد – النصر

الأحد 8 ديسمبر: أسوان - طنطا

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