إنبي والزمالك.. مباراة واحدة و3 تحديات فردية

3 تحديات فردية ستحصد بؤرة الضوء داخل استاد السلام عندما يستضيف إنبي الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

الزمالك يحتل وصافة الدوري بـ10 نقاط من 4 مباريات، أما إنبي فيتذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة من 5 مباريات قبل المواجهة المنتظرة.

التحدي الأول: حلمي طولان ضد مرتضى منصور

تصريحات متبادلة بين رئيس نادي الزمالك، ومدرب إنبي، قبل توقف الدوري، أشعلت المواجهة بينهما.

رئيس الزمالك صرح "سنواجه حلمي طولان في المباراة المقبلة وسنهزمه بستة أو سبعة أهداف وستكون نهايته".

ولكن طولان رد دون ذكر اسم مرتضى "في أول موسم لي مع حرس الحدود وأنت موجود في النادي فزت بهدفين لهدف على الزمالك والموسم التالي فزت بهدف نظيف، والموسم الأخر فزت بخماسية نظيفة ".

تاريخيا، خسر حلمي طولان من الزمالك 9 مرات، ولكنه تعادل 4 مرات وفاز مثلهم، أشهرهم بالطبع الفوز 5-0 رفقة حرس الحدود عام 2005.

التحدي الثاني: ميتشو ضد الانتقادات

يدخل ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المواجهة بغية مواصلة الانتصارات بعد الفوز على المقاولون العرب وجينيراسيون فوت قبل التوقف، الذي ينبغي أن يكون قد استخدمه لإظهار الفريق بشكل أفضل.

ميتشو أمامه تحد كبير، وهو غياب طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوباما"، ثلاثية الوسط التي يفضلها.

وأمام خصم يعيش أسوأ فتراته منذ صعوده للدوري الممتاز، قد يستطيع ميتشو الرد على المنتقدين بإظهار الفريق بشكل صلب في غياب خط وسطه بالكامل.

ميتشو قد يلجأ لمحمد حسن الذي لم يشارك سوى 3 مرات مع الزمالك منذ انتقاله إليه في الموسم الماضي، أو حازم إمام الظهير الأيمن كحل في خط الوسط جربه أكثر من مرة خلال الوديات.

التحدي الثالث: إثبات الذات قبل مازيمبي

لاعبون مثل كريم بامبو أو إمام عاشور أو عمر السعيد، يبحثون عن إثبات الذات أمام إنبي.

إنبي ثاني أضعف خط دفاع في الدوري، حيث تلقى 9 أهداف في 5 مباريات.

وأمام خط دفاع بعيد عن مستواه، قد يبحث عمر السعيد عن هدفه الأول مع الزمالك هذا الموسم في ظل منافسة قوية من مصطفى محمد، أو يسجل إمام عاشور أول بصمة له مع الفريق منذ انضمامه له مطلع الموسم الجاري.

أما كريم بامبو الذي لم يلعب سوى 55 دقيقة فقط هذا الموسم، فأمامه فرصة لإعادة ثقة ميتشو فيه بعد أن ابتعد كثيرا بعد مشكلة بينهما، قبل أن يستغل فترة التوقف في استرجاع بعض من ثقة الصربي.

الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي يوم 30 نوفمبر الجاري في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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