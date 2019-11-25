"ليس من السهل أن تصف لمدرب لم يعمل في مصر، أهمية كرة القدم لسكان هذا البلد"، كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك يوضح لـFilGoal.com ما قاله لريني فايلر المدير الفني الحالي قبل تولي الأخير تدريب الأحمر.

FilGoal.com سأل جروس، ماذا قلت لفايلر قبل أن يتولى تدريب الأهلي، ليرد السويسري: "أخبرت ريني، أن مجلة فرانس فوتبول وضعت تصنيفا للأندية باستخدام 10 معايير في فبراير الماضي، والأهلي حل في المركز 21".

وأضاف المدير الفني لأهلي جدة حاليا "الأهلي حل في هذا المركز لأنه يملك ألقابا كثيرة".

وشدد "أخبرت فايلر أنه سيكون عنده مسؤولية كبيرة إذا تولى تدريب الأهلي".

وأتم "الزمالك ليس ضمن تصنيف الـ30 الأوائل في العالم، في الوقت الحالي، هذا هو الأمر".

جريدة لوزيرن زيتونج زارت فايلر في القاهرة، وكتبت تقريرا عن 24 ساعة في حياة المدرب السويسري مدرب الأهلي، وفيه قال فايلر إن جروس قال له "لا يوجد رأيان هنا، الأهلي أكبر من أي شيء قد تراه" (طالع التفاصيل).

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وظهر اسم جروس ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2019، لينافس 9 مدربين آخرين على رأسهم بطل إفريقيا للأمم جمال بلماضي. ( طالع التفاصيل )

جروس، الذي أعاد للزمالك أمجاده الإفريقية بحصد كأس الكونفدرالية بعد غياب منذ 2003 حينما حصل الأبيض على كأس السوبر الإفريقي، أقيل من منصبه قبل نهاية الموسم في مصر وقبل خسارة الزمالك للدوري لصالح الأهلي.

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