استسلام أم حرب نفسية؟ جوارديولا: ليفربول لا يمكن إيقافه

كلمات بيب للصحفيين قد تحمل معنيين، إما أن الإسباني بدأ يستسلم لهيمنة ليفربول، أو بدأ حربا نفسية ليزعزع استقرار فريق يورجن كلوب أملا في حفاظه على اللقب الذي توج به في آخر موسمين.

بعد 13 جولة في بطولة ربما هي الأقوى في العالم، بات الفارق كبيرا بين المتصدر وحامل اللقب، ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي الرابع، 11 نقطة بينهما.

وهو ما جعل جوسيب جوارديولا مدرب سيتي يعترف بصعوبة تقليص هذه الفجوة الكبيرة مع حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال "بيب" في تصريحات صحفية:"ليفربول يبدو لا يمكن إيقافه. أعلم أن المسافة بعيدة بهذه الأرقام. فريقي دائما يحاول لكن نقبل أن أندية أخرى قد تكون أفضل منا".

وواصل المدرب المتوج بالدوري في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا "إذا خسرنا الدوري، سنحاول في الموسم المقبل. ليست أول مرة يخسر فيها سيتي الدوري على مدار تاريخه الممتد لأكثر من 100 عام".

وأتم لاعب برشلونة السابق البالغ عمره 48 عاما "إن لم نفعلها، لن أعتزل لكني سأصاب بخيبة أمل. هذا الفريق (سيتي) لا يستسلم أبدا".

3 هزائم كبدت فريق بيب تراجعا حادا في الترتيب، آخرها كان على يد ليفربول في الجولة 11 من الدوري.

حفاظ الفريق المنتمي لمدينة مانشستر على اللقب بات صعبا مع الانتصارات المتتالية لرفاق محمد صلاح.

في المقابل، يعض ليفربول على نواجذه من أجل الفوز بالبطولة التي ابتعدت عن خزائن ألقابه منذ موسم 1989-1990.

ويستضيف ليفربول فريق برايتون في الجولة المقبلة بينما يحل سيتي ضيفا على بيرنلي.

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