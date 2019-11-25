الحناوي: صلاح لا يحتاج الظهور في الأولمبياد

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 00:35

كتب : FilGoal

فوزي الحناوي

يعتقد فوزي الحناوي لاعب سموحة إن لاعبي المنتخب الأولمبي هم الأحق بالتواجد في القائمة المشاركة بدورة الألعاب الصيفية (طوكيو 2020).

فوزي الحناوي

النادي : سموحة

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر ـ الأولمبي

وقال الحناوي عبر قناة تايم سبورتس: "رمضان صبحي أكد في أحد مؤتمرات البطولة إن هناك 21 لاعبا قاتلوا لإثبات أنفسهم في بطولة كأس الأمم، كما أن هناك لاعبون آخرون يريدون إظهار أنفسهم وإثبات قدراتهم".

وأضاف لاعب الأهلي السابق "شوقي غريب في موقف صعب، فالقرار الأول والأخير له".

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واستدرك "لكن هناك لاعبون بحاجة أن تظهر أكثر ومحمد صلاح لا يحتاج للظهور في الأولمبياد".

وأشار فوزي "هناك لاعبون فازوا بكأس الأمم وهناك من تعرض للإصابة ولم يتمكن من المشاركة في البطولة، بخلاف لاعبين آخرين تم استبعادهم وبحاجة لفرصة جديدة مثل أحمد حمدي ووجيه عبد الحكيم".

وأتم تصريحاته "يجب أن يحصل هؤلاء اللاعبون على حقهم بشكل أكبر، فالأولمبياد فرصة كبيرة وكانت سببا في ظهور محمد صلاح".

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