بيكهام: لم يتم إبلاغي بأحقية الأهلي في شرائي.. وقعت لدجلة دون مراجعة العقود

كشف أحمد رمضان بيكهام لاعب وسط المنتخب الأولمبي، إنه لا يعلم حقيقة ما يتردد بشأن أحقية النادي الأهلي في استعادته مجددا من صفوف وادي دجلة.

أحمد رمضان بيكهام النادي : وادي دجلة الأهلي

وتحدث ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة لـFilGoal.com وكشف وجود بند في تعاقد رمضان بيكهام مع ناديه يتيح للأهلي شراءه مرة أخرى بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

وقال بيكهام خلال استضافته بقناة (تايم سبورتس) "لم يتم إبلاغي ببند أحقية الأهلي في شرائي مجددا وقرأت هذا الخبر الذي يشير إلى وجود بند قيمته 15 مليون جنيه".

وأوضح "لكني وقعت لدجلة دون مراجعة العقود لثقتي في مسؤولي النادي".

وأشار اللاعب الشاب "إذا قررت الاستمرار في الأهلي لتقاضيت ضعف الراتب الذي أتقاضاه في دجلة الآن، ووافقت على دخولي ضمن صفقة محمد محمود لكي ألعب أساسيا".

وتابع "الأفضل لي هو الاستمرار مع وادي دجلة لنهاية الموسم من أجل المشاركة في الأولمبياد، طالما لا أضمن المشاركة أساسيا مع الأهلي أو الزمالك"، وذلك ردا على ترشيحه للانضمام لأحد القطبين.

وكشف لاعب وادي دجلة "شوقي غريب عندما تولى مسؤولية المنتخب الأولمبي، كنت أتدرب فقط مع الفريق الأول للأهلي ولا أشارك في المباريات، لذا طالبني بالخروج معارا لكي أشارك أساسيا، حيث تم استبعادي من معسكرين للمنتخب في روسيا والإمارات".

وواصل "لا أريد تكرار هذه التجربة مجددا بل أريد اللعب بانتظام فهو السبب في مشاركتي ببطولة إفريقيا، لذا لا يهمني الأموال في الوقت الحالي".

واستطرد "رغبة أي لاعب مصري الأولى هي الاحتراف في الخارج، أمام بخصوص الأهلي أو الزمالك، سأرى من يحتاجني أكثر وليس لدي مشكلة في اللعب للزمالك".

وأتم تصريحاته "تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة له فضل كبير علي، وكذلك سامي قمصان، أجيد اللعب في عدة مراكز مثل المساك ولاعب الوسط والظهير الأيمن، وأثناء إعارتي لحرس الحدود لعب كجناح أيمن".

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