يغيب 5 نجوم عن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي غدا الإثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة إنبي وشهدت العديد من الغيابات. ( طالع التفاصيل )

ويكشف FilGoal.com أسباب الغيابات التي تضرب الفريق الأبيض.

حيث يغيب فرجاني ساسي مايسترو الوسط في الزمالك عن مباراة إنبي بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في الفوز الأخير على المقاولون العرب 2-1 في الدوري.

كما يغيب أشرف بنشرقي النجم المغربي بسبب الإيقاف، بعدما دخل في اشتباك مع سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب بعد المباراة.

ويخسر الزمالك جهود 3 من نجومه بسبب الإصابات.

حيث يعاني طارق حامد من آلام في الظهر سببت له ثقل في العضلة الخلفية.

وفضل الجهاز الفني عدم المغامرة به ضد إنبي، استعدادا لمواجهة مازيمبي في بداية مشوار مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

كما يعاني عبد الله جمعة من شد خفيف في العضلة الخلفية، تسبب في غيابه عن التدريبات الأخيرة قبل مواجهة الفريق البترولي.

واشتكى يوسف أوباما من شد في عضلة السمانة صاحبها كدمة في القدم.

video:1

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – جمال عبد الحميد.. رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس

هل يقع اتحاد الكرة في أزمة بعد تغيير موعد مواجهات إفريقيا؟

بني سويف لـ في الجول: مباراتنا المقبلة أهم من مواجهة الأهلي "التاريخية"

2019 .. عام العرب بكل جدارة

العالمية لم تعد صعبة.. الهلال إلى الدوحة