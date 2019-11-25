الأهلي والزمالك ضد الجونة وإنبي.. مرحبا بعودة أخطر دوري في العالم

رحبوا معنا مرة أخرى بالحدث الكروي الأهم للجماهير المصرية.. الدوري المصري عاد إليكم من جديد.

وبعد توقف لأكثر من شهر عاد الدوري المصري مرة أخرى لاستكمال مبارياته. بمواجهتين من العيار الجماهيري الثقيل، الأهلي يحل ضيفا على الجونة والزمالك يلعب ضد إنبي.

فترة توقف للدوري المصري لأكثر من شهر بسبب استضافة مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي توج بلقبها الفراعنة الصغار.

ورغم أن الدوري المصري عاد بالفعل أول أمس السبت بمواجهتي طلائع الجيش ضد طنطا، والمقاولون العرب مع أسوان، إلا أن الجميع يعتبر أن العودة الحقيقة للدوري المصري عندما يلعب الأهلي والزمالك.

وهذا ما سنشاهده اليوم عندما يعود قطبي الكرة المصرية للظهور مرة أخرى في الدوري المصري.

وبعد غياب لمدة 50 يوما عن خوض أي مباراة في الدوري منذ الفوز على أسوان في الجولة الثالثة بنتيجة 5-1، يعود الأهلي مرة أخرى لمواجهة الجونة في الجولة الخامسة من المسابقة.

الأهلي يحل ضيفا على الجونة في ملعبه في تمام الخامسة مساء.

أم الفارس الأبيض يلعب في تمام السابعة والنصف ضد إنبي في الجولة السادسة.

وما شاهدناه قبل فترة توقف الدوري قد يتغير بعد عودة الدوري.

الأهلي والزمالك يلعبان في الدوري بعد فترة طويلة من التوقف بهدف التجهيز والاستعداد بشكل أفضل لانطلاق مشوارهما في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقب مواجهة الجونة يطير الأهلي سريعا إلى تونس ليواجه النجم الساحلي مساء الجمعة المقبل في افتتاح مجموعات إفريقيا.

والأمر ذاته بالنسبة للزمالك الذي يواجه إنبي ثم يسافر إلى الكونغو ليلعب ضد مازيمبي يوم السبت المقبل في البطولة ذاتها.

ماذا تغير في الأهلي والزمالك؟

الأهلي تعرض لضربة موجعة بإصابة لاعبه حمدي فتحي الذي تعرض لقطع في غضروف الركبة خلال تواجده مع منتخب مصر.

كذلك يعاني لاعب الوسط المالي أليو ديانج من إصابة في العضلة الضامة واحتمالية مشاركته أمام الجونة مشكوك فيها حتى الآن.

على صعيد آخر يمر رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب بفترة تألق بعد ظهوره بمستوى رائع مع المنتخب الأولمبي ومساهمته في تتويج المنتخب بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وحصوله على أفضل لاعب في البطولة.

لكن ريني فايلر المدير الفني للأهلي قد يمنح رمضان راحة خلال مواجهة الجونة حتى يكون جاهزا لمباراة النجم الساحلي.

كما استعاد الأهلي خدمات المهاجم مروان محسن الذي غاب عن الفريق في أخر مباراة لعبها قبل التوقف ضد أسوان.

في الجانب الآخر تغيرت الكثير من الأمور في الزمالك قبل مواجهة إنبي.

ويغيب عن الزمالك أمام إنبي كل من يوسف إبراهيم "أوباما" وطارق حامد وعبد الله جمعة للإصابة.

بالإضافة إلى فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي للإيقاف.

ومثلما شهدت فترة التوقف تألق رمضان صبحي من الأهلي، قدم أيضا المهاجم الشاب مصطفى محمد مستوى مميز مع المنتخب الأولمبي وأنهى بطولة الأمم الإفريقية هدافا لها برصيد 4 أهداف.

واستعاد الزمالك نجمه وقائده محمود عبد الرازق "شيكابالا" الذي تعافى من الإصابة الذي كان يعاني منها قبل توقف الدوري.

كذلك عاد أيضا لاعب الوسط محمد حسن بعد تعافيه من الإصابة.

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