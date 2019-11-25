تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 25-11-2019 والقنوات الناقلة.. عودة الأهلي والزمالك

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 00:33

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

الإثنين الكروي لن يكون هادئا هذا الأسبوع، والسبب الدوري المصري.

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الجونة يستضيف الأهلي في الخامسة مساءً على أون سبورت في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

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وفي السابعة والنصف مساءً يلعب إنبي أمام الزمالك على أون سبورت في لقاء من الجولة السادسة من الدوري.

وتُختتم مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي بمواجهة أستون فيلا والثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي أمام نيوكاسل في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري الإيطالي يلعب ليتشي ضد كالياري في الرابعة عصرا على بي إن سبورتس 4.

وفي العاشرة إلا ربع مساءً يلعب سبال ضد جنوى على بي إن سبورتس 4.

وفي لقاء وحيد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال يلعب الشرطة العراقي ضد نواذيبو الموريتاني في السادسة مساءً على قناة أبو ظبي الرياضية.

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في الدوري الأهلي الزمالك

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