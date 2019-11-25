كلوب: ميسي الأفضل لكن فان دايك الأحق بالكرة الذهبية

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن لاعبه فيرجيل فان دايك هو من يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية وليس ليونيل ميسي رغم أنه يعتبر الأخير "أفضل لاعب".

فيرجيل فان دايك النادي : ليفربول ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال الألماني في تصريحات صحفية:"إذا منحت الجائزة لأفضل لاعب في الجيل الحالي إذن عليك أن تعطيها دائما لميسي".

وواصل المدرب الأسبق لدورتموند "لكن إذا منحتها لأفضل لاعب في الموسم الماضي، فهو فان دايك. لا أعلم كيف يسير الأمر لكن هذا رأيي".

وأتم بطل دوري أبطال أوروبا 2018-2019 "أفضل لاعب إجمالا؟ ميسي. أفضل لاعب في الموسم الماضي؟ فان دايك. سنرى".

ميسي وفان دايك مع 28 لاعبا آخر يتنافسون على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا لأفضل لاعب كرة قدم.

وحصل ميسي أيقونة برشلونة على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019 وجاء فان دايك بعده مباشرة.

ونال ميسي الكرة الذهبية 5 مرات ومثله كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، بينما ترشح فان دايك للجائزة لأول مرة.

وتكشف فرانس فوتبول عن الفائز بالجائزة في 2 ديسمبر.

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