سولشاير: أردت تغيير الـ 11 لاعبا لـ يونايتد بعد الشوط الأول.. مشاعري مختلطة من لقاء شيفيلد

القواعد فقط هي ما منعت أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من تغيير كل لاعبي فريقه بين شوطي لقاء شيفيلد.

شيفيلد أحبط عودة رائعة لـ مانشستر يونايتد ليجبره على التعادل 3-3 في لقاء مثير ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

يونايتد ظهر بشكل سيئ للغاية في الشوط الأول الذي انتهى 1-0 لـ شيفيلد قبل أن تزداد الغلة بهدف جديد في الدقيقة 52.

وتحدث سولشاير عن الشوط الأول لفريقه قائلا: "ظهرنا بشكل سيئ جدا جدا جدا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "اللقاء ذكرني بلقاء إيفرتون الموسم الماضي، عندما تأخرنا 2-0 وخسرنا اللقاء 4-0 في النهاية".

وتابع "أردت تغيير الـ 11 لاعبا بين شوطي اللقاء. أردت تغيير الجميع بداية من الحارس حتى آخر لاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت غاضبا ومحبطا بشدة. لا أجد الوصف المثالي لشعوري بين شوطي اللقاء، ولكن فجأة تغيرت الأمور".

ما الذي تغير؟ يتحدث سولشاير "في بعض الأحيان كرة القدم تتخطى الخطط وتكون معتمدة على الطاقة والروح، وفي الشوط الأول لم نظهر ذلك، ولكن بعد هدفنا الأول انطلقنا".

وأشار "عندما تكون متأخرا في النتيجة 2-0 عليك أن تلعب دون خوف بعد ذلك. ليس من السهل على الإطلاق العودة في النتيجة أمام شيفيلد ولذلك كانت تجربة رائعة للاعبين الشباب".

ووصف سولشاير مشاعره عقب اللقاء بـ"المختلطة. لا يمكنك أن تكون سعيدا بما قدمناه في البداية ولكننا أظهرنا أنه يمكننا العودة".

واستدرك "علينا أن نكون كذلك طوال أحداث أي مباراة. نعلم أننا يمكننا فعل ذلك".

التعادل رفع رصيد شيفيلد صاحب الأرض إلى النقطة 18 في المركز السادس، ووصل يونايتد إلى النقطة 17 في المركز التاسع.

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