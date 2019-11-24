بعد التعديلات الأخيرة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المواعيد النهائية لمباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، وذلك بعد تعديل مواعيد بعض المباريات.

الأهلي في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

الزمالك في المجموعة الأولى في البطولة الإفريقية رفقة مازيمبي وبريميرو دي أجوستو وزيسكو يونايتد الزامبي.

على الجانب الآخر، بيراميدز والمصري في مجموعة واحدة في كأس الكونفدرالية رفقة إينوجو رينجرز النيجيري و نواذيبو الموريتاني.

تعديلات الاتحاد الإفريقي جاءت بخصوص مباريات الجولة الرابعة والخامسة والسادسة إلى جانب الأدوار الاقصائية ذهابا وإيابا.

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وفيما يلي المواعيد الجديدة بالكامل:

الجولة الرابعة من دور المجموعات: أحد أيام 10-11-12 يناير بدلا من 14 -15- 16 فبراير.

الجولة الخامسة من دور المجموعات: أحد أيام 24-25-26 يناير بدلا من 21-22-23 فبراير.

الجولة السادسة من دور المجموعات: أحد أيام 31 يناير و1-2 فبراير بدلا من 6-7-8 مارس.

قرعة دور ربع النهائي: 9 فبراير بدلا من 11 مارس.

السوبر الإفريقي: 14 فبراير.

ذهاب دور ربع النهائي: 28-29 فبراير و1 مارس بدلا من 3-4-5 أبريل.

إياب دور ربع النهائي: أحد أيام 6-7-8 مارس بدلا من 10-11-12 أبريل.

ذهاب دور نصف النهائي: 1-2-3 مايو بدلا 24-25-26 أبريل.

إياب دور نصف النهائي: أحد أيام 8-9-10 مايو بدلا من 1-2-3 مايو.

نهائي الكونفدرالية: 24 مايو.

نهائي دوري الأبطال: 29 مايو.