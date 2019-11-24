فاجعة مأساوية في السودان.. حادث مروع لبعثة هلال الفاشر يؤدي بحياة المدرب

تعرضت حافلة فريق هلال الفاشر السوداني لحادث مروري مروع، نتجه عنه وفاة الهادي محمدين المدرب المساعد للفريق.

حافلة فريق هلال الفاشر التي كانت تقل الفريق اصطدمت بشكل عنيف بشاحنة كبيرة، خلال رحلة عودة الفريق إلى مدينة الفاشر شمال دارفور، وفقا لشبكة الشروق السودانية.

سائق حافلة بعثة الهلال فشل في تفادي الشاحنة ليصطدم بها وتُحطم الحافلة.

الهادي محمدين المدرب المساعد للفريق لقى حتفه، بينما تعرض عبد الحفيظ مدرب حراس المرمى لإصابة في القدم.

رئيس النادي ورئيس البعثة حسن التجاني تعرض لكسر في اليد، إلى جانب إصابات بالجملة لبعض لاعبي الفريق، وفقا لصحيفة اليوم التالي السودانية.

ونُقل المصابين إلى إحدى المستشفيات في مدينة أم درمان لتلقي العلاج اللازم.

وحرصت العديد من الأندية السودانية على تعزية نادي هلال الفاشر ومؤازرته بعد الفاجعة المأساوية التي تعرض لها الفريق.

ويحتل هلال الفاشر المركز الـ 14 على سلم ترتيب الدوري السوداني بـ 9 نقاط من 10 مباريات.

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول – جمال عبد الحميد.. رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس

هل يقع اتحاد الكرة في أزمة بعد تغيير موعد مواجهات إفريقيا؟

بني سويف لـ في الجول: مباراتنا المقبلة أهم من مواجهة الأهلي "التاريخية"

2019 .. عام العرب بكل جدارة

العالمية لم تعد صعبة.. الهلال إلى الدوحة