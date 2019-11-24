قائمة الزمالك – انضمام مهاجم شاب مع مصطفى محمد وغياب جمعة وطارق حامد ضد إنبي

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 19:23

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام جينيراسيون فوت

انضم المهاجم الشاب حسين فيصل لقائمة الزمالك لمواجهة إنبي غدا الاثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقرر الصربي ميلوتين سيردويفيتش "ميتشو" المدير الفني للزمالك ضم فيصل لاعب فريق مواليد 1999 لقائمة الفريق خاصة بعدما تألق في المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري، وسجل في شباك الأميرية وحرس الحدود.

وتواجد مصطفى محمد ضمن قائمة الفريق، بعد أيام من تتويجه بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما مع منتخب مصر وحصده جائزة هداف البطولة.

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فيما يغيب طارق حامد لاعب الوسط بسبب آلام في الظهر، وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعدما غاب عن التدريبات الأخيرة بإذن من الجهاز الفني لظروف خاصة.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي

خط الوسط: محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور - محمد أوناجم - محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفي فتحي - كريم بامبو - إسلام جابر

خط الهجوم: خالد بو طيب - مصطفي محمد - عمر السعيد - حسين فيصل

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