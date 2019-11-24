منافس الزمالك - مازيمبي يخسر لاعبين للإصابة في تعادله بالدوري الكونغولي

اكتفى تي بي مازيمبي بالتعادل أمام مضيفه سان إلوي لوبوبو بهدفين لمثليهما ضمن منافسات الدوري الكونغولي.

ويستقبل مازيمبي نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

هدفا مازيمبي سُجلا بواسطة تشيكو أوشيندي، وكيفن مونديكو، لكن فريقهما فرّط في تقدمه مرتين ليكتفي بالتعادل 2-2.

التعادل لم يُفقد مازيمبي صدارته للدوري، إذ رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الأول من 10 مباريات.

وحملت المباراة أنباء سيئة لـ مازيمبي، بإصابة الثنائي كريست كيسانجالا، وجاكسون موليكا في الشوط الثاني.

كيسانجالا (20 عاما) تعرض لإصابة في الركبة، وصفها الحساب الرسمي لـ مازيمبي بـ "الخطيرة".

فيما يعد موليكا (20 عاما) المهاجم الأساسي لـ مازيمبي، وظهر في مباراتي الكونغو الديمقراطية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في التوقف الدولي الماضي، وهز شباك جامبيا.

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