خاص فيديو في الجول – جمال عبد الحميد.. رمز كل موهبة شابة في ضربات الرأس

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 16:06

كتب : عبد الرحمن محمد

جمال عبد الحميد أسطورة الزمالك ومنتخب مصر

لم يكن هدافا عاديا، بل صنع لنفسه أسطورة في إجادة ضربات الرأس.

أحد هدافي الزمالك ومنتخب مصر التاريخيين، جمال عبد الحميد قائد المنتخب في كأس العالم 1990.

يحتفل جمال عبد الحميد بعيد ميلاده الـ62، وفي تلك المناسبة يهديه FilGoal.com كوميك بوك في الجول.

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سكربت: عبد الرحمن محمد

رسومات: شروق عز الدين

موشن: أكرم أيمن ومحمود أراجون

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