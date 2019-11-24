لم يكن هدافا عاديا، بل صنع لنفسه أسطورة في إجادة ضربات الرأس.

أحد هدافي الزمالك ومنتخب مصر التاريخيين، جمال عبد الحميد قائد المنتخب في كأس العالم 1990.

يحتفل جمال عبد الحميد بعيد ميلاده الـ62، وفي تلك المناسبة يهديه FilGoal.com كوميك بوك في الجول.

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سكربت: عبد الرحمن محمد

رسومات: شروق عز الدين

موشن: أكرم أيمن ومحمود أراجون

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