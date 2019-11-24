هل يقع اتحاد الكرة في أزمة بعد تغيير موعد مواجهات إفريقيا؟

في 22 أكتوبر الماضي، أعلن اتحاد الكرة عن تأجيل الدوري إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة.

ويوم السبت، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تغيير مواعيد بعض مباريات بطولتي الأندية، فهل يسبب الأمر أزمة في مواعيد الدوري؟

بترحيل مباريات الجولات المقبلة في الدوري ووضعها في نفس أماكن الجولات المعلنة من اتحاد الكرة مطلع الموسم الجاري، تلعب الجولات المقبلة من البطولة وحتى الجولة 15 في التواريخ التالية..

آخر مباراة من المباريات المؤجلة من الجولتين الخامسة والسادسة ستلعب يوم 4 ديسمبر، وبعدها تلعب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولتي الأندية.

الأسبوع السابع سيبدأ يوم 10 ديسمبر وينتهي 12 ديسمبر

الأسبوع الثامن سيبدأ 14 ديسمبر، وينتهي 16 ديسمبر

الأسبوع التاسع من 18 ديسمبر لـ20 ديسمبر

الأسبوع العاشر من 22 ديسمبر لـ25 ديسمبر

الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولتي الأندية 27 ، 28، 29 ديسمبر

الأسبوع الـ11 من 2 يناير لـ4 يناير

الأسبوع الـ12 من 8 يناير لـ10 يناير (احتمالية تأجيل مباريات الرباعي المشارك إفريقيا بسبب الجولة الرابعة لدور المجموعات)

الأسبوع الـ13 من 12 يناير لـ15 يناير.

الأسبوع الـ14 من 17 يناير لـ19 يناير

الأسبوع الـ15 من 22 يناير لـ24 يناير (احتمالية تأجيل مباريات الرباعي المشارك إفريقيا بسبب الجولة الخامسة لدور المجموعات)

هذا يعني، في حال عدم ضغط الجولات أعلاه –المضغوطة بالأساس – أننا سنصل للأسبوع الأخير من يناير دون الوصول لنقطة المنتصف في الدوري، مع تهديد التأجيل لـ3 جولات منه بسبب تغيير موعد مباريات بطولتي الأندية.

أما المباريات المقبلة من بطولتي الأندية فتقام في التواريخ التالية..

الجولة السادسة 31 يناير و1 فبراير

ذهاب دور الثمانية 28 و29 فبراير

إياب دور الثمانية 6 و7 مارس

ذهاب نصف النهائي 1 و2 مايو

إياب نصف النهائي 8 و9 مايو

النهائي 29 مايو

ذلك، مع مراعاة أن الدوري سيتوقف إجباريا بسبب التوقف الدولي بين يومي 23 مارس و31 مارس ما لم يطلب الجهاز الفني للمنتخب توقفا أطول قبل خوض أولى مباريات تصفيات كأس العالم.

مع كل تلك التهديدات، سيكون على اتحاد الكرة لعب 19 جولة من الدوري من بعد يوم 24 يناير، ما يضع تاريخ نهاية الدوري في محل شك كبير.

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