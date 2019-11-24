شدد محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف أن مباراة الفريق المقبلة ضد الإعلاميين في مباريات مجموعة الصعيد في الممتاز ب، أهم من مواجهة الأهلي في دور الـ32 لكأس مصر، رغم وصفه إياها بالمباراة التاريخية.

ووضعت قرعة الكأس النادي الصعيدي ضد الأهلي، ليقول الواضح لـFilGoal.com: "تركيزنا حاليا على مباراة الإعلاميين، بعد أن فقدنا 5 نقاط خلال آخر مباراتين".

وقال الواضح "مباراة الأهلي تاريخية بالنسبة لنا، لكن لا نريد أن تؤثر علينا سلبيا في الدوري. ربما تحدث مفاجأة".

وشدد "في عام 1998 تأهلنا لدور الـ16 بقيادة المدير الفني محمد شاكر، ولدينا ثقة في حسن موسى المدرب الحالي للصعود للممتاز. الدوري أهم من كأس مصر بالنسبة لنا".

واستدرك "نحن في المنافسة، وهدفنا الأول هو الصعود للممتاز. هزيمتنا من الألومنيوم والتعادل مع بترول أسيوط لم يكن لديه تأثير سلبي كبير على اللاعبين".

وأردف "مستعدون لصحوة الإعلاميين مع مدربهم أحمد صالح، يضمون عناصر مميزة ونسعى للفوز عليهم".

وأتم "عندما صعدنا لدور الـ32، تأكدنا من مواجهة فريق في الدوري الممتاز. لن نشغل أنفسنا بمواجهة الأهلي الآن، سنستعد لها عندما يتم تحديد موعدها. لا نريد تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما تصدرنا المجموعة وصعد أسوان عوضا عنا".

بني سويف وصل لهذا الدور بالفوز على عرب الرمل 4-1 في الدور التمهيدي الأخير، بعد أن أزاح سوهاج بركلات الترجيح والمنيا برباعية دون رد.

ويحتل بني سويف المركز الرابع في مجموعة الصعيد بـ10 نقاط على بعد 3 نقاط فقط من البنك الأهلي صاحب الصدارة.

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