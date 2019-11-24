خاص بني سويف لـ في الجول: مباراتنا المقبلة أهم من مواجهة الأهلي "التاريخية"

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 16:41

كتب : رضا السنباطي

بني سويف

شدد محمد الواضح المشرف العام على الكرة في نادي بني سويف أن مباراة الفريق المقبلة ضد الإعلاميين في مباريات مجموعة الصعيد في الممتاز ب، أهم من مواجهة الأهلي في دور الـ32 لكأس مصر، رغم وصفه إياها بالمباراة التاريخية.

ووضعت قرعة الكأس النادي الصعيدي ضد الأهلي، ليقول الواضح لـFilGoal.com: "تركيزنا حاليا على مباراة الإعلاميين، بعد أن فقدنا 5 نقاط خلال آخر مباراتين".

وقال الواضح "مباراة الأهلي تاريخية بالنسبة لنا، لكن لا نريد أن تؤثر علينا سلبيا في الدوري. ربما تحدث مفاجأة".

أخبار متعلقة

قرعة كأس مصر - الزمالك يواجه الشرقية.. والأهلي ضد بني سويف كأس مصر - الترسانة وفاركو ودكرنس يكملون عقد دور الـ32 كأس مصر - ركلات الترجيح تنصر الشرقية والنصر.. وبتروجت يكتسح سبورتنج

وشدد "في عام 1998 تأهلنا لدور الـ16 بقيادة المدير الفني محمد شاكر، ولدينا ثقة في حسن موسى المدرب الحالي للصعود للممتاز. الدوري أهم من كأس مصر بالنسبة لنا".

واستدرك "نحن في المنافسة، وهدفنا الأول هو الصعود للممتاز. هزيمتنا من الألومنيوم والتعادل مع بترول أسيوط لم يكن لديه تأثير سلبي كبير على اللاعبين".

وأردف "مستعدون لصحوة الإعلاميين مع مدربهم أحمد صالح، يضمون عناصر مميزة ونسعى للفوز عليهم".

وأتم "عندما صعدنا لدور الـ32، تأكدنا من مواجهة فريق في الدوري الممتاز. لن نشغل أنفسنا بمواجهة الأهلي الآن، سنستعد لها عندما يتم تحديد موعدها. لا نريد تكرار سيناريو الموسم الماضي عندما تصدرنا المجموعة وصعد أسوان عوضا عنا".

بني سويف وصل لهذا الدور بالفوز على عرب الرمل 4-1 في الدور التمهيدي الأخير، بعد أن أزاح سوهاج بركلات الترجيح والمنيا برباعية دون رد.

ويحتل بني سويف المركز الرابع في مجموعة الصعيد بـ10 نقاط على بعد 3 نقاط فقط من البنك الأهلي صاحب الصدارة.

اقرأ أيضا

العالمية لم تعد صعبة قوية

إنجاز عربي في كأس العالم للأندية.. والجدول الكامل

قرعة دور الـ32 لكأس مصر

صلاح وتريزيجيه ضمن 30 مرشحا لأفضل لاعب إفريقي

سيطرة للدوري المصري في جوائز الأفضل داخل القارة

مدرب الزمالك السابق مرشح لجائزة الأفضل

كأس مصر الأهلي بني سويف

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - سمولينج ينفجر ويقود روما لفوز كبير على بريشيا 25 دقيقة | أوروبا
بعد التعديلات الأخيرة.. تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 29 دقيقة | إفريقيا
مباشر الدوري الإنجليزي - شيفيلد (1)-(0) يونايتد.. جووووووووووول 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس الزمالك - مازيمبي يخسر لاعبين للإصابة في تعادله بالدوري الكونغولي ساعة | إفريقيا
ديلي ميل: تحرك أرسنال يبدأ لتحديد خليفة إيمري.. و3 أسماء مرشحة ساعة | الدوري الإنجليزي
بالصور – المصري يحتفل بـ كريم العراقي بطل إفريقيا ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 أحمد غانم لـ في الجول: كلام عبد الغني غير عقلاني تماما.. وسأعاتبه بشدة

قد ينال إعجابك