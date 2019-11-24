2019 .. عام العرب بكل جدارة

كان ولا يزال عام 2019 عاما سعيدا على الكرة العربية بعدما حصد العرب معظم الألقاب الهامة على صعيد الأندية والمنتخبات

ففي البطولات الكبرى على مستوى المنتخبات، حصد المنتخب القطري كأس أمم آسيا في شهر يناير، قبل أن يتوج منتخب الجزائر بلقب أمم إفريقيا في يوليو.

منتخب مصر دون 23 عاما توج بكأس أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في نوفمبر.

أما على صعيد الأندية، فكان دوري الأبطال من نصيب الترجي التونسي في إفريقيا بنهاية مايو، والهلال السعودي في آسيا بشهر نوفمبر.

وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية الإفريقية في مايو، وحصد العهد اللبناني البطولة المماثلة في آسيا بمطلع نوفمبر.

العرب يحصدون كافة الألقاب في عام 2019🌟🏆 🇩🇿بطل كأس الأمم الإفريقية 🇶🇦 بطل كأس الأمم الآسيوية 🇪🇬 بطل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة 🇹🇳 الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا 🇪🇬 الزمالك بطل الكونفدرالية 🇸🇦 الهلال بطل دوري أبطال آسيا 🇱🇧 العهد بطل كأس الاتحاد الآسيوي pic.twitter.com/KeZeXcqodi — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2019

يتبقى بطولة كبرى وحيدة في عام 2019 وهي كأس العالم للأندية التي يشارك فيها 3 فرق عرب لأول مرة.

وتنافس أندية الهلال السعودي والسد القطري والترجي التونسي فرق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي ويانجين سبورت من نيو كاليدونيا ومونتيري المكسيكي على لقب البطولة التي تستضيفها قطر ديسمبر المقبل.

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