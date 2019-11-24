ديلي ميل: تحرك أرسنال يبدأ لتحديد خليفة إيمري.. و3 أسماء مرشحة

هدف ألكسندر لاكازيت الذي أنقذ أرسنال من الخسارة أمام ساوثامبتون، لم يُغير كثيرا من واقع القلق والتخبط داخل جدران النادي اللندني بخصوص أوناي إيمري.

صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في تقرير حصري لها وجود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة أرسنال بخصوص مستقبل إيمري.

راؤول سانهيلي المدير الرياضي لـ أرسنال والبرازيلي إيدو المدير التفني في النادي متفقان على منح إيمري فرصة جديدة من أجل تحسين النتائج، ولكن مجموعة أخرى داخل المجلس يرغبون في إقالة المدرب الإسباني فورا، وفقا لـ ديلي ميل.

ورغم الاختلاف في وجهات النظر، إلا إن الإدارة بدأت تتحرك بالفعل لتحديد خليفة المدرب، سواء رحل الآن أو رحل بعد شهر أو أكثر.

وأشارت ديلي ميل إلى وجود أسماء "ماسيميليانو أليجري وميكيل أرتيتا وماوريسيو بوكيتينو" كمرشحين لتدريب أرسنال.

أليجري مدرب يوفنتوس السابق لا يتولى في الوقت الحالي تدريب أي فريق، ولكنه أصبح مرشحا بقوة لخلافة كارلو أنشيلوتي في نابولي، وفقا لتقارير إيطالية.

ميكيل أرتيتا كان على أعتاب تدريب أرسنال بدلا من إيمري، قبل أن يقع الاختيار في النهاية على أوناي بدلا من مساعد بيب جوارديولا الذي ما زال في منصبه في جهاز مانشستر سيتي.

الأرجنتيني بوكيتينو أُقيل مؤخرا من تدريب توتنام ولكنه يعد الخيار الأصعب بين المرشحين.

خيارات أرسنال الثلاثة تُعد بعيدة المدى، ولكن في حالة قرر النادي إقالة إيمري الآن فأنه سيعطي المهمة بشكل مؤقت لـ فريدي ليونبيرج نجمه السابق ومدرب فريق الشباب الحالي في أرسنال، وفقا لـ ديلي ميل.

ويقود إيمري (48 عاما) أرسنال منذ يوليو 2018 بعد رحيل أرسين فينجر الذي استمر 22 عاما قائدا للنادي.

واكتفى أرسنال بحصد 18 نقطة في الدوري الإنجليزي من 13 مباراة، مبتعدا عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال بـ 8 نقاط كاملة.

وخسر أرسنال 3 مرات وتعادل 6 مرات وانتصر 4 مرات فقط في الدوري حتى الآن.

في الدوري الأوروبي يسير الفريق بشكل جيد متصدرا مجموعته بـ 10 نقاط من 4 مباريات، بينما ودع الفريق بطولة كأس الرابطة بعد الخسارة أمام ليفربول.

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