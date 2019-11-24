خاص خبر في الجول – الغيابات تقرب بامبو من المشاركة مع الزمالك ضد إنبي

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 15:45

كتب : FilGoal

كريم بامبو - الزمالك - ميتشو

صار كريم بامبو قريبا من المشاركة أساسيا مع الزمالك ضد إنبي، في المباراة التي تقام يوم الإثنين ضمن الجولة السادسة للدوري.

وعلم FilGoal.com أن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق يفاضل بين بامبو، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في المركز رقم 10.

ويأتي ذلك في ظل إيقاف أشرف بنشرقي من قبل اتحاد الكرة، واقتراب يوسف إبراهيم "أوباما" من الخروج من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

أخبار متعلقة

بامبو ينضم لقائمة الزمالك أمام جينيراسيون بدلا من أوباما المصاب في الجول يكشف سبب استبعاد بامبو وحازم إمام من قائمة الزمالك بالفترة الماضية قائمة الزمالك – غياب شيكابالا وعودة بامبو قبل مواجهة جينيراسيون فوت

اقرأ أيضا - خبر في الجول – أوباما يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبي

ميتشو لم يحسم موقفه بشكل نهائي، حيث يتوقف الأمر على حالة شيكابالا البدنية، ولكن تبدو الفرصة الأقرب لبامبو حيث شارك في عدد من المباريات الودية في ذلك المركز.

ومن المنتظر أن يحسم ميتشو الأمر في مران الأحد.

الزمالك يواجه إنبي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، فيما يلعب مع مازيمبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

العالمية لم تعد صعبة قوية

إنجاز عربي في كأس العالم للأندية.. والجدول الكامل

قرعة دور الـ32 لكأس مصر

صلاح وتريزيجيه ضمن 30 مرشحا لأفضل لاعب إفريقي

سيطرة للدوري المصري في جوائز الأفضل داخل القارة

مدرب الزمالك السابق مرشح لجائزة الأفضل

إنبي الزمالك في الدوري كريم بامبو

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائد المصري لـ في الجول: مسؤولو النادي يتجاهلوني منذ إصابتي.. والأخير يرد 22 دقيقة | مصر
هازارد: الكرة الذهبية من حق صلاح أو ماني أو فان دايك 33 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - لا تتلاعبوا بمشاعر فيرجسون.. شيفيلد يعطل ريمونتادا يونايتد الرائعة ساعة | الدوري الإنجليزي
بالفيديو - جاريدو يتعثر في أول اختبار.. النجم الساحلي يكتفي بالتعادل قبل مواجهة الأهلي ساعة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: سنواجه الجزيرة وكأنها المباراة الأولى.. نعلم شعبيتهم ساعة | مصر
قمر: فوجئت بالجماهير المصرية التي ساندت الاتحاد 2 ساعة |

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 نادر السيد يرشح لـ في الجول: اختار 2 من الكبار فقط للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

قد ينال إعجابك