خاص خبر في الجول – الغيابات تقرب بامبو من المشاركة مع الزمالك ضد إنبي
الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 15:45
كتب : FilGoal
صار كريم بامبو قريبا من المشاركة أساسيا مع الزمالك ضد إنبي، في المباراة التي تقام يوم الإثنين ضمن الجولة السادسة للدوري.
كريم بامبو
النادي : الزمالك
وعلم FilGoal.com أن ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفريق يفاضل بين بامبو، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في المركز رقم 10.
ويأتي ذلك في ظل إيقاف أشرف بنشرقي من قبل اتحاد الكرة، واقتراب يوسف إبراهيم "أوباما" من الخروج من قائمة الفريق بسبب الإصابة.
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ميتشو لم يحسم موقفه بشكل نهائي، حيث يتوقف الأمر على حالة شيكابالا البدنية، ولكن تبدو الفرصة الأقرب لبامبو حيث شارك في عدد من المباريات الودية في ذلك المركز.
ومن المنتظر أن يحسم ميتشو الأمر في مران الأحد.
الزمالك يواجه إنبي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، فيما يلعب مع مازيمبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
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