قرعة كأس مصر - الزمالك يواجه الشرقية.. والأهلي ضد بني سويف

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس مصر 2019-2020 عن مواجهة الزمالك، حامل اللقب، للشرقية، بينما يلعب الأهلي بطل الموسم الماضي من الدوري ضد بني سويف.

وتأهل 14 ناديا إلى دور الـ32 وانضم لهم 18 فريقا ينتمون للدوري المصري الممتاز.

وجاءت المباريات على النحو التالي:

1 - الأهلي x بني سويف

2 - إنبي x الترسانة

3 - الإنتاج الحربي x أبو قير للأسمدة

4- حرس الحدود x بتروجت

5 - الاتحاد x النصر

6 - أسوان x طنطا

7 - المقاولون العرب x الجزيرة بمطروح

8 - المصري x قنا

9 - الزمالك x الشرقية

10 - سموحة x العبور

11 - وادي دجلة x بيلا

12 - الجونة x مصر

13 - طلائع الجيش x دكرنس

14 - مصر للمقاصة x فاركو

15 - الإسماعيلي x الإعلاميين

16 - بيراميدز x النجوم

مشوار الكأس يبدأ الآن 🏆 المصري في طريق الأهلي ... الإسماعيلي وبيراميدز في طريق الزمالك 🔥 💥 pic.twitter.com/XbigTMcUyD — FilGoal (@FilGoal) November 24, 2019

الدور ثمن النهائي:

17 - الفائز من مباراة 1 x الفائز من مباراة رقم 2

18 - الفائز من مباراة 3 x الفائز من مباراة رقم 4

19 - الفائز من مباراة 5 x الفائز من مباراة رقم 6

20 - الفائز من مباراة 7 x الفائز من مباراة رقم 8

21 - الفائز من مباراة 9 x الفائز من مباراة رقم 10

22 - الفائز من مباراة 11 x الفائز من مباراة رقم 12

23 - الفائز من مباراة 13 x الفائز من مباراة رقم 14

24 - الفائز من مباراة 15 x الفائز من مباراة رقم 16

الدور ربع النهائي:

25 - الفائز من مباراة 17 x الفائز من مباراة رقم 18

26 - الفائز من مباراة 19 x الفائز من مباراة رقم 20

27 - الفائز من مباراة 21 x الفائز من مباراة رقم 22

28 - الفائز من مباراة 23 x الفائز من مباراة رقم 24

الدور نصف النهائي:

29 - الفائز من مباراة 25 x الفائز من مباراة رقم 26

30 - الفائز من مباراة 27 x الفائز من مباراة رقم 28

النهائي: الفائز من المباراة رقم 29 x الفائز من المباراة رقم 30

وأبعد الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي والزمالك عن مواجهة بعضهما البعض إلا في المباراة النهائية نظرا لأنهما بطل ووصيف الدوري على الترتيب.

ووُضع بيراميدز، ثالث الدوري، في طريق الزمالك، بينما المصري، رابع الدوري، في طريق الأهلي.

وقد يلعب بيراميدز والمصري ضد الزمالك والأهلي على الترتيب في الدور نصف النهائي.

والزمالك هو حامل لقب البطولة في آخر موسمين وتفوق في نهائي موسم 2018-2019 على بيراميدز بنتيجة 3-صفر.

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