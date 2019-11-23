خاص خبر في الجول – أوباما يقترب من الغياب عن الزمالك أمام إنبي

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 22:50

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - أوباما - دونجا

اقرب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، من الغياب عن الفريق أمام إنبي.

وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، فإن أوباما يعاني من كدمة قوية في العضلة الخلفية.

ويفضل ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مدرب نادي الزمالك، إراحة أوباما أمام إنبي، ليكون جاهزا أمام مازيمبي بشكل أكبر.

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وفي حالة غياب أوباما كما هو متوقع، فسيكون الزمالك في ورطة في ظل غياب فرجاني ساسي للإصابة أيضا، بجانب محمود عبد العزيز المصاب بقطع في الرباط الصليبي، وأشرف بنشرقي للإيقاف.

وفي تلك الحالة، فالأقرب هو مشاركة محمد حسن بعدما اكتملت جاهزيته، بجانب طارق حامد، مع ثلاثي أمام هو محمود عبد الرازق "شيكابالا"، وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم.

الزمالك يواجه إنبي يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري، فيما يلعب مع مازيمبي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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