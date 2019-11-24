جوائز كاف - صلاح وتريزيجيه ضمن 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الأحد اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا محمد صلاح النادي : ليفربول

وضمت القائمة المكونة من 30 لاعبا، نجمين مصريين هما محمد صلاح (ليفربول) ومحمود تريزيجيه (قاسم باشا - أستون فيلا).

وحصلت الجزائر، بطلة كأس إفريقيا 2019، على نصيب الأسد بوجود 4 لاعبين ينتمون لها هم رياض محرز (مانشستر سيتي) وبغداد بونجاح (السد) ويوسف بلايلي (الترجي - الأهلي بجدة) وإسماعيل بن ناصر (إمبولي - ميلان).

ومن السنغال، ساديو ماني (ليفربول) وإدريسا جاي (إيفرتون - باريس سان جيرمان) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

ومن نيجيريا، ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وأوديون إيجالو (شنغهاي شينهوا) وفيكتور أوسيمين (ليل).

ويمثل المغرب حكيم زياش (أياكس) وأشرف حكيمي (دورتموند)، ومن الكاميرون أندريه أونانا (أياكس) وايريك-ماكسيم شوبوموتينج (باريس سان جيرمان)، ومن تونس فرجاني ساسي (الزمالك) وطه الخنيسي (الترجي).

ومن كوت ديفوار ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ونيكولا بيبي (ليل - أرسنال)، ومن غانا توماس بارتي (أتليتكو مدريد) وجوردان أيو (كريستال بالاس).

ودخل القائمة أيضا بيير-ايمريك أوباميانج (الجابون) ومبوانا ساماتا (تنزانيا) ودينيس أونيانجو (أوغندا) وبيرسي تاو (جنوب إفريقيا) وكارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر) وكودجو فو دو لابا (توجو) وموسى ماريجا (مالي) نابي كيتا (غينيا).

Your African Player of the Year Nominees 🌍 🏅 Who'll win the prestigious award? 🏆 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7 — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

ويكشف كاف عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في 7 يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر.

ونال صلاح نجم مصر وليفربول الجائزة في آخر عامين متفوقا على صديقه وزميله ساديو ماني وأوباميانج نجم أرسنال ومنتخب الجابون.

واختار خبراء الـ30 لاعبا، ثم يطلب كاف من كل مدرب وقائد لمنتخب إفريقي أن يختار أفضل 5 لاعبين بالترتيب، إضافة إلى لجنة من أساطير القارة يختار كل عضو فيها اللاعب الأحق بالجائزة.

أفضل لاعب شاب

وبخلاف ترشحهما لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، ترشح حكيمي (المغرب) وأوسيمين (نيجيريا) لجائزة أفضل لاعب شاب مع 14 آخرين هم: أمادو حيدرة (مالي) وأمادو سانيا (السنغال) وإينوك مويبو (زامبيا) وإسماعيلا سار (السنغال) وكريبين دياتا (السنغال) وموسى جينيبو (مالي) وموسى ندياي (السنغال) وموسى بارو (جامبيا) وأوزفالدو بيدرو كابيمبا (أنجولا) وباتسون داكا (زامبيا) وصامويل تشوكويزي (نيجيريا) وسيكو كويتا (مالي) وستيف ريجز مفويه (الكاميرون) وزيتو لوفومبو (أنجولا).

16 نجماً يتنافسون للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب 🌟 من سيصل للقائمة النهائية؟ 3⃣ #CAFAwards2019 pic.twitter.com/hmQuh4RC3i — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 24, 2019

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