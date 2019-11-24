قائمة الأهلي – تواجد رمضان صبحي وأجايي وديانج أمام الجونة

تواجد رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، والعائد لتوه من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة.

أعلن ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة في بطولة الدوري.

وشهدت قائمة الأهلي، تواجد رمضان صبحي رغم عودته مؤخرا، فيما تواجد جونيور أجايي المهاجم النيجيري أيضا بعد اكتمال جاهزيته.

ويملك الأهلي الثلاثي مروان محسن، ووليد أزارو، وجونيور أجايي في الهجوم خلال اللقاء.

من جهة أخرى، خرج الثنائي صلاح محسن وعمار حمدي من القائمة للحصول على راحة.

صالح جمعة خرج من القائمة أيضا، فيما تواجد أليو ديانج بعد شفائه من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أليو ديانج - وليد سليمان - أحمد الشيخ - محمد مجدي "أفشة" – رمضان صبحي – جيرالدو – حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – وليد أزارو.

ويلتقي الأهلي مع الجونة يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الجونة عصر اليوم للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة التي يعقبها سفر الفريق إلى تونس لخوض مباراة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

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