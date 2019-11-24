عودة حمدي فتحي للمشاركة مع الأهلي لن تكون قبل ستة أشهر. لكن ما السبب؟

هل أظهر التشخيص الأخير لحمدي فتحي أمور أخرى؟ الإجابة لا، ويكشف لكم FilGoal.com سبب عودة لاعب وسط الأهلي بعد ستة أشهر وليس أربعة كما كان مأمولا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هيرمان ماير الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة لحمدي فتحي، أوصى في تقريره بعودة اللاعب بعد ستة أشهر وليس أربعة.

سبب توصية ماير حسبما الطبيب كشف للجهاز الطبي للأهلي، تأتي حسب التوجه الجديد في عالم الطب الرياضي، والذي رفع من مدة علاج إصابة قطع الغضروف إلى ستة أشهر بدلا من أربعة، لضمان العودة بسلامة أكبر وعدم التعرض لانتكاسات، ولكن ليست بسبب أي انتكاسة أو تشخيص جديد للإصابة.

الأمر نفس تكرر من قبل مع مروان محسن مهاجم الفريق، إذ احتاجت عودته إلى تسعة أشهر بدلا من ستة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والسبب هو ضمان كافة إجراءات السلامة.

كان حمدي فتحي قد أجرى جراحة تخييط غضروف الركبة الخارجي، قبل أن يعود لمصر بأمر من ماير لمنحه راحة، ثم العودة لألمانيا مرة أخرى لبدء العلاج الطبيعي.

وأشار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي إلى أن الراحة التي حصل عليها اللاعب لمدة ثلاثة أسابيع ستشهد قيامه بأداء تدريبات خاصة بحركة الجسم دون التعرض للركبة بناء على توصيات هيرمان ماير الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة أثناء مران منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

فتحي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من صفوف إنبي.

صاحب الـ25 عاما شارك 6 مباريات مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف، بجانب هدفين في مباراتين دوليتين رفقة منتخب مصر.

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