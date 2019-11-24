يوم في حياة فايلر.. نصيحة جروس وصدمة حمدي فتحي و"قائمة الأهلي مثل فريق متوسط في ألمانيا"

"لا يوجد رأيان هنا، الأهلي أكبر من أي شيء قد تراه"، هكذا نصح كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك والحالي لأهلي جدة، مواطنه السويسري ريني فايلر بقبول عرض الأهلي لتدريبه.

جريدة لوزيرن زيتونج زارت فايلر في القاهرة، وكتبت تقريرا عن 24 ساعة في حياة المدرب السويسري مدرب الأهلي، وهنا ينقل FilGoal.com أهم ما جاء فيه..

يعمل فايلر بشكل أساسي في منطقة الجزيرة، حيث يسكن في أحد الفنادق ويقع مقر الأهلي، يجلس في غرفة واسعة بأحد الفنادق لكن وحيدا، زوجته بقت في سويسرا، والآن لديه هدف أهم هو الفوز بالدوري الـ42 للأهلي، والفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.

يقول فايلر الذي يبدأ يومه بممارسة التدريبات الرياضية، ثم وجبة الإفطار، ثم السباحة في الفندق، إنه يفتقد أسرته والطبيعة والهواء النقي في سويسرا، قبل أن يستدرك "ربما تبدو الأمور فوضوية هنا في مصر، لكن المشاكل يتم حلها بسرعة كبيرة بفضل الارتجال والتلقائية"، يقولها فايلر بعد إخماد حريق سريع في أحد المراكب النيلية.

ووصف فايلر قائمته في الأهلي بأن "الجودة فيها عالية للغاية، اللاعبون بدنيا أقوياء ولديهم إرادة قوية ومهارات رائعة، هي قائمة مثل قائمة فريق وسط في الدوري الألماني".

ولكن فايلر اشتكى من بعض الأمور مثل استبعاد لاعب – لم يسمه – من مباراة، ففي المران التالي يرفض الحضور بسبب "مشاكل أسرية".

يقول فايلر أنه اتبع نصيحة أحد اللاعبين الكبار بـ"الهدوء"، وخاطب الفريق قائلا "11 لاعبا يشاركون، و18 في قائمة المباراة، وعلى الجميع قبول ذلك، الآن عليكم تحديد إن كنتم توافقون على ذلك أو تريدون الاعتذار بغضب عن عدم خوض المران".

استدرك فايلر "يمكنني انتقاد اللاعبين، ولكنهم في النهاية يحتاجون إلى قائد ويريدون دائما أن يتحسنوا، لذا علي أن أكون كذلك بالنسبة لهم ولا أجرح كرامتهم".

فايلر استرجع أيضا أولى رحلاته الإفريقية مع الأهلي، إلى مالابو عاصمة غينيا الإستوائية حيث تغلب على كانو سبورت 2-0 في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، حيث تم تفتيشه في المطار هناك كثيرا قبل أن يجد نصيحة أخرى تواجه غضبه من التأخير "اهدأ يا رجل أنت في إفريقيا"، كما يروي أنه ظن أنه في رحلة الأهلي بدبي سيكون أقل شهرة، ولكنه فوجئ بالكثير من الجماهير حتى في فندق الفريق، هنا أدرك مدى ضخامة النادي الذي يعمل فيه بحسب تصريحاته.

ينتقل فريق الصحيفة إلى النادي الأهلي مع فايلر، حيث تعايش صدمته من إصابة حمدي فتحي لاعب الوسط الذي وصفه التقرير بأنه "أحد 4 أو 5 لاعبين يثق فيهم فايلر في الأهلي"، حيث علم أنه سيغيب لمدة تقارب الـ6 أشهر بسبب قطع في غضروف الركبة.

بعد المران، يصطحب فايلر فريق الصحيفة، وساشا إمباشر وكيل اللاعبين، الذي كان سببا في انتقال محمد صلاح ومحمد النني إلى بازل، إلى أحد مطاعم الأسماك، وحينها يقول ساشا "من الصعب أن ينجح فريق يضم 11 مصريا في أوروبا، لكن لاعبين أو 3 منهم ينقلون أي فريق أوروبي نقلة كبيرة، لديهم مهارات فردية فائقة".

وتولى فايلر تدريب الأهلي مطلع الموسم الجاري وفاز بكل مبارياته محليا وإفريقيا مع الفريق، وحصد لقب كأس السوبر المحلي على حساب الزمالك.

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