أسامة جلال عن رغبة الأهلي في ضمه: إنه حلم

يتمنى أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي أن يرتدي القميص الأحمر إذا سنحت له الفرصة، لكن تمسك فريقه به قد يحول دون انتقاله إلى الجزيرة.

أسامة جلال النادي : إنبـي الأهلي

قبل بداية الموسم الحالي، كشف إنبي أن الأهلي تفاوض لضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما، لكن النادي البترولي رفض تماما التفريط في جلال.

فهل تجددت رغبة الأهلي في ضمه مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية؟ يجيب جلال عبر إذاعة أون سبورت "لا أعلم شيئا عن ذلك، أو عن تفكير الفريق في صفقة تبادلية".

وأضاف اللاعب المتوج مع المنتخب الأولمبي بكأس إفريقيا تحت 23 عاما "اللعب للأهلي حلم كبير، والاحتراف أيضا حلم. كانت هناك مفاوضات قبل بداية الموسم".

ولم يكن الأهلي وحده من يرغب في اللاعب السابق لبتروجت ومصر للمقاصة، وإنما أراده الزمالك أيضا وفقا لما ذكره نادي إنبي لـFilGoal.com في وقت سابق.

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وانضم جلال لإنبي في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى 2022.

ويتطلع جلال للمشاركة مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020 التي يحق فيها لفريق الفراعنة اصطحاب ثلاثة لاعبين أعمارهم أكبر من 23 سنة.

لكن جلال يفضل أن يشارك في الأولمبياد أصحاب إنجاز التأهل بالقول:"خروج أي لاعب من الفريق سيؤثر علينا".

وأردف "بالتأكيد وجود لاعب كبير سيضيف للفريق، لكننا نتمنا كلاعبين أن نظل معا".

وأوضح جلال في ختام حديثه أنه قد يشارك مع إنبي أمام الزمالك يوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وشارك جلال في 4 مباريات بالموسم الحالي للدوري.

































































































































































































































































































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