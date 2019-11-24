سولشاير: دعم الفريق لا تحدده فقط ميزانية التعاقدات

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن الأولى هو البحث في سوق الانتقالات عن لاعبين يناسبون الفريق، مشيرا إلى أن المال المخصص للتعاقدات ليس أول معيار يحدد احتياجات النادي.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"الأمر لا يتعلق بكم معين من المال، بل باللاعب الذي نعتقد أنه سينفع النادي على المدى البعيد وليس فقط لثلاثة أو أربعة أشهر".

وواصل "ربما لا نجد ذلك اللاعب، لأننا مقبلون على انتقالات يناير، لا توجد أندية كثيرة تبيع لاعبيها في منتصف الموسم. ربما ننتدب لاعب أو إثنين على سبيل الإعارة، لكن الأمر لا يتعلق بالمال، بل بمساعدة الفريق".

وأتم المهاجم الأسبق لفريق الشياطين الحمر "سنستعيد لاعبين، نتطلع للاستفادة من القائمة المتاحة لنا".

ويمر يونايتد بوقت عصيب نظرا لأن انطلاقته في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأسوأ منذ 30 عاما.

يحتل الفريق المركز العاشر في ترتيب البطولة بعد 4 انتصارات فقط في أول 12 جولة، تلقى 4 هزائم.

ويحل يونايتد ضيفا يوم الأحد على شيفيلد يونايتد في الدوري، قبل أن يتجه إلى كازاخستان لمواجهة أستانا يوم الخميس في دور المجموعات للدوري الأوروبي.

ويتصدر بول بوجبا، أغلى لاعب في تاريخ يونايتد، قائمة من يفتقدهم النادي بسبب الإصابة.

ومعه أكسيل توانزيبي ولوك شاو وديوجو دالوت وتيموتي فوسو-مينسا ونيمانيا ماتيتش.

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