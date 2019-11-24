إيمري: أقدر غضب جمهور أرسنال

يتفهم أوناي إيمري مدرب أرسنال غضب بعض جماهير الفريق بعد تعادله بهدفين لمثلهما يوم السبت ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكمل النادي شهرا دون أي انتصار.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"النادي يدعمني يوميا لكني أشعر بالمسؤولية. أعلم أن بمقدوري تقديم الأفضل، أستطيع تقديم أداء أفضل مع اللاعبين وسأحاول ذلك. أتفهم الجمهور، فهم محبطون الآن، مصابون بخيبة الأمل وغاضبون. اللاعبون يشعرون بالمثل".

واستمر المدرب الأسبق لإشبيلية وباريس سان جيرمان "مهمتي هي العمل، التحليل، وإيجاد حل لنتحسن. أعرف أن الأمر منوط بالثقة، بجمع النقاط، بالأداء الجيد في ملعبنا، ثم بمحاولة فعل ذلك خارج ملعبنا. الحل هنا مع جمهورنا. أعرف أن اللاعبين يدركون ذلك. كنا نهدف للفوز لكن قبل كل شيء، لنكتسب ثقة الجمهور".

وأتم "الفريق بحاجة إلى الثقة وهذا يأتي من النتائج الجيدة. لنكتسب هذه الثقة علينا أن نلعب أفضل، نتحكم في المباريات بشكل أفضل، وأن نطور أسلوبنا".

منذ فوز المدفعجية على فيتوريا جيمارايش البرتغالي في 24 أكتوبر الماضي لم يذق الفريق طعم الانتصار، تعادل 4 مرات، ودع كأس الرابطة على يد ليفربول، وسقط أمام ليستر سيتي.

وتراجع أرسنال للمركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ورصيده 18 نقطة مبتعدا بثماني نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وزعمت تقارير صحفية أن إدارة الفريق اللندني تدعم المدرب رغم النتائج السلبية، بينما قالت أخرى إن أرسنال بدأ يبحث عن خليفة إيمري.

ويقود إيمري (48 عاما) أرسنال منذ يوليو 2018 بعد رحيل أرسين فينجر الذي استمر 22 عاما قائدا للنادي.

ويستضيف أرسنال فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني يوم الخميس في الجولة الخامسة من دور المجموعات للدوري الأوروبي والتعادل يكفيه للتأهل لدور الـ32.

وبعد ثلاثة أيام يحل الفريق ضيفا على نورويتش سيتي في الدوري.

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