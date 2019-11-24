تقرير: شرط وحيد يبقي ستيرلينج في سيتي

الأحد، 24 نوفمبر 2019 - 09:22

كتب : FilGoal

جوارديولا - ستيرلينج

لأن نجم إنجلترا لا يود العمل مع مدرب سوى جوسيب جوارديولا، بقاء الأخير في ملعب الاتحاد هو ما سيعجل بتوقيع رحيم ستيرلينج على عقد جديد مع سيتيزينس.

رحيم ستيرلينج

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

زعمت صحيفة صن الإنجليزية أن اللاعب البالغ عمره 24 عاما لن يجدد عقده مع مانشستر سيتي إلا إذا استمر جوارديولا قائدا للنادي.

ستيرلينج، أحد أهم لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، يمتد عقده الحالي مع بطل إنجلترا إلى 2023.

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بينما ينتهي عقد المدرب الإسباني مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل.

وحتى الآن، لم يناقش سيتي تجديد عقد "بيب"، ربما الحديث مؤجل، وربما المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ سيكتفي بأربعة مواسم مع النادي الإنجليزي.

بعد فوز جوارديولا بستة ألقاب مع سيتي، لا شك أن إدارة النادي تود استمراره لأطول فترة ممكنة.

لكن جوارديولا لم يبق في فريق لمدة أطول من 4 مواسم.

ويلعب ستيرلينج في سيتي منذ 2015 وشارك في 18 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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