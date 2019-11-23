محمد بدر حسان اسم مصري يمثل منتخب جبل طارق بعدما تلقى الاستدعاء الأول لتمثيل المنتخب الحديث العهد في أكتوبر الماضي، ليشارك في 4 مباريات دولية.

الجناح صاحب الـ 27 عام احترف في دوري جبل طارق مع نادي لينكس ليتألق ويستمر مع فريقه ويحصل على الجنسية الإنجليزية في سبتمبر الماضي لأن دولة جبل طارق تابعه للحكم البريطاني وتم استدعاءه للمرة الأولى لتمثيل منتخب جبل طارق في أكتوبر الماضي.

منطقة الحكم الذاتي التابعة للتاج البريطانية والواقعة في أقصى جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية في البحر المتوسط، تعدادها السكاني حوالي 32 ألف نسمة يشغلون مساحة 6,7 كيلو متر مربع.

ولم يحقق منتخب جبل طارق سوى 4 انتصارات منذ التحاقه بالاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2016.

ويحاور FilGoal.com محمد بدر ليحكي لنا قصته كاملة حتى الوصول ليكون لاعبا في منتخب جبل طارق.

كيف كانت بدايتك في الكرة و كيف احترفت في جبل طارق؟

بدايتي كانت في مركز شباب الشعرية ثم إنتقلت لعدة أندية مثل الداخلية ووادي دجلة ونادي الإعلاميين في الدرجة الأولى، ثم إنتقلت لأندية أخرى مثل الواسطى ومياه البحيرة حتى انضممت لنادي أسوان مع كابتن شديد قناوي.

وبسبب الثورة في مصر وتوقف النشاط الكروي بدأت أفكر جديا في الاحتراف ووصل لي عروض من خلال وكيل أعمالي في دولتي المالديف وجبل طارق وبالفعل انضممت لنادي لينكس في جبل طارق.

لماذا جبل طارق وما الصعوبات التي عانيت منها هناك في البداية؟

اختياري لـ جبل طارق كان لأن الدولة تابعه للاتحاد الأوروبي، وأنا هنا منذ 5 سنوات وفي البداية كان لا أحد يعرفني والنواحي المادية كانت ضعيفة بعض الشيء واضطررت للعمل بجانب كرة القدم حيث عملت في حمل الطوب وتكسير المباني ولكن مع مرور الوقت نجحت في إثبات قدراتي مع فريقي وتحسن عقدي.

كيف جاء استدعاءك لمنتخب جبل طارق؟

الأمر بدأ عندما تلقيت عرضا للعب في أحد الأندية في الدرجة الثانية السعودية وكنت قريبا من الانتقال لهذا النادي لكن تحدثوا معي هنا في نادي لينكس عن إمكانية منحي الجنسية الإنجليزية للاستمرار وتمثيل منتخب جبل طارق خاصة أنني قد أكملت 5 سنوات هنا وبالفعل وافقت لأنها فرصة لا يمكن رفضها.

هل تحدث معك أحد من قبل على تمثيل منتخب مصر؟

لا لم يتحدث معي أحد بشأن الانضمام للمنتخب الأول وحتى لم ألعب لمنتخب الشباب لأنني عندما سافرت كنت مازالت شابا، ولم أبحث عن إظهار نفسي والركض وراء الإعلام للانضمام للمنتخب أو أن أحكي لأحد قصتي وما عانيت منه هنا.

ولدي أصدقاء في المنتخب مثل محمود حسن تريزيجيه هو صديق مقرب لي، كذلك أعرف محمد صلاح حيث أن اللاعبين في جيل محمد صلاح وتريزيجيه جميعهم أصدقائي لأنهم من نفس جيلي.

كيف شعرت عندما لعبت لأول مرة بقميص منتخب جبل طارق؟

كنت سعيدا بتحقيق حلمي باللعب دوليا، شاركت مع المنتخب في أخر 4 مباريات في تصفيات اليورو ضد كوسوفو وجورجيا والدنمارك وسويسرا، وهذه أفضل تجربة عشتها في حياتي خاصة ضد منتخبات كبيرة.

بعدما حققت حلمك باللعب دوليا، ما هى طموحاتك مع منتخب جبل طارق؟

أحاول إثبات نفسي والتطور أكثر مع المنتخب من أجل تشريف بلدي وإظهار سمعة جيدة عن مصر، وأحلم باللعب مع المنتخب في اليورو و كأس العالم مستقبلا.

كيف يعاملك الناس في جبل طارق خاصةً وأنت من جنسية أخرى وتمثل المنتخب؟

هنا تتم معاملتي بكل احترام وتقدير سواء من الجماهير أو اللاعبين، والجميع هنا أصدقاء لي وحتى بعد أنضمامي للمنتخب يعاملوني بشكل جيد جدا.

هل يمكنك أن تحدثنا عن فريقك؟

ألعب في فريق لينكس وهو من الفرق الكبيرة هنا وأنا قائد الفريق الآن.

نتواجد دائمًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري و ننافس بقوة على اللقب ونأمل الفوز به هذا الموسم للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

كيف ترى تطور الكرة في جبل طارق على مستوى الفرق وبالطبع المنتخب الأول؟

يحاولون دائما التحسن خاصة أنهم انضموا للاتحاد الأوروبي منذ 4سنوات فقط وفي تحسن إيجابي.

وهناك اهتمام كبير بالمنتخب ولدينا في الفترة المقبلة دوري الأمم الأوروبية وكذلك تصفيات كأس العالم.

برأيك ما الفارق بين الكرة في جبل طارق ومصر؟

الفارق كبير لصالح الدوري المصري، في مصر المسابقة أفضل من هنا رغم وجود 3 أو4 فرق كبار.

هل تلقيت أي عروض للعودة للدوري المصري؟

كنت أسمع عن وجود اهتمام من النادي الإسماعيلي لضمي لكن لم يتم أي شيء رسمي ولا أفكر في العودة للعب في مصر مجددا خلال هذه الفترة.

أيمن الغباشي لاعب الاتحاد السكندري سبق له الاحتراف في جبل طارق، هل تواجد لاعبون مصريون آخرون في دوري جبل طارق؟

أثناء انضمامي لنادي لينكس كان معي محمد مجدي شقيق أحمد مجدي لاعب الإنتاج الحربي السابق، لكنه لم يستمر مثل أيمن الغباشي ولا يوجد الآن غيري.

هل ترى الدوري في جبل طارق قد يكون جاذبا للمزيد من المحترفين المصريين مسقبلا؟

هناك صعوبات أمام انضمام أي لاعب عربي للدوري هنا لأن هناك قانون يشترط أن يكون اللاعب يحمل جواز السفر الإنجليزي لذلك لا أتوقع انضمام الكثير من اللاعبين المصريين لأي ناد هنا.

حتى الأندية هنا أصبحت تأخذ الطريق الأسهل بالتعاقد مع لاعبين من الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا لسهولة الحصول على الإقامة.

يكفي أن أقول إن الدوري هنا يضم لاعبين اثنين فقط من إفريقيا أنا واحد منهما.

ما طموحاتك مع فريقك وهل تحلم بالاحتراف في دوري أفضل؟

أحلم باللعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي والفوز بالبطولات مع الفريق.

ونعم، أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي حيث أن البيئة هناك جيدة للغاية وستكون فرصة جيدة لي وللمنتخب.

من أصعب لاعب واجهته سواء في جبل طارق؟

كريستيان إريكسن لاعب منتخب الدنمارك وتوتنام الإنجليزي في مواجهة جبل طارق و الدنمارك لأنه لاعب كبير ومن أفضل لاعبي العالم.

وشارك محمد بدر مع فريقه لينكس في دوري جبل طارق خلال 75 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا و يحتل فريقه المركز الثالث في ترتيب الدوري للموسم الحالي برصيد 17 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق لينكولن صاحب الصدارة.

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