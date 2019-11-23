بالفيديو - بحث ميلان ونابولي عن الفوز يتواصل.. التعادل يحسم المواجهة

واصل فريقا ميلان ونابولي بحثهما عن الفوز في الدوري الإيطالي واكتفيا بالتعادل بينهما بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة 13.

الروسونيري فشل في الفوز في 3 مباريات متتالية إذ سقط أمام لاتسيو ويوفنتوس قبل التعادل مع البارتينوبي الذي لم يحقق أي انتصار منذ 5 جولات.

5 دقائق الفارق بين هدفي الفريقين إذ تقدم هيرفينج لوزانو لنابولي مع الدقيقة 24 ثم تعادل جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 29.

هدف لوزانو جاء بعدما استغل تسديدة صاروخية من لورينزو إنسيني اصطدمت بالعارضة وعادت له ليضعها رأسية في شباك دوناروما.

والرد أتى أكثر روعة من بونافنتورا الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18.

ووصل نابولي للنقطة 20 في المركز السابع، بينما احتل ميلان المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – عبروا محطة صعبة جديدة.. ليفربول يتخطى كريستال بالاس بسيناريو قاتل

مؤتمر مورينيو: تساءلت ماذا أفعل في الاستوديو.. أنا حيث أنتمي الآن

إيهاب جلال يترأس بعثة المصري إلى موريتانيا

بالفيديو – يوفنتوس يعرف كيف ينتصر.. إيجواين يحول التأخر إلى فوز على أتالانتا

مورينيو: حذرت اللاعبين بين الشوطين.. وأعدت السعادة لفريقي

لم يتأثر بالتوقف.. المقاولون يواصل انطلاقته الرائعة ويهزم أسوان