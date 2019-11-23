بالفيديو - بحث ميلان ونابولي عن الفوز يتواصل.. التعادل يحسم المواجهة

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 21:08

كتب : FilGoal

بونافينتورا يحتفل بهدف ميلان في نابولي

واصل فريقا ميلان ونابولي بحثهما عن الفوز في الدوري الإيطالي واكتفيا بالتعادل بينهما بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة 13.

الروسونيري فشل في الفوز في 3 مباريات متتالية إذ سقط أمام لاتسيو ويوفنتوس قبل التعادل مع البارتينوبي الذي لم يحقق أي انتصار منذ 5 جولات.

5 دقائق الفارق بين هدفي الفريقين إذ تقدم هيرفينج لوزانو لنابولي مع الدقيقة 24 ثم تعادل جياكومو بونافنتورا في الدقيقة 29.

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هدف لوزانو جاء بعدما استغل تسديدة صاروخية من لورينزو إنسيني اصطدمت بالعارضة وعادت له ليضعها رأسية في شباك دوناروما.

والرد أتى أكثر روعة من بونافنتورا الذي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الـ18.

ووصل نابولي للنقطة 20 في المركز السابع، بينما احتل ميلان المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

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