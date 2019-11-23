حجازي يشارك في فوز وست بروم.. ومرسي ينهي عجاف الـ 431 يوما

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 19:50

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه وست بروميتش ألبيون على شيفيلد وينزداي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 17 من دوري القسم الثاني الإنجليزي.

وشارك حجازي أساسيا مع وست بروم لأول مرة هذا الموسم، بعد أن اكتفى باللعب لمدة دقيقة واحدة طوال الجولات الماضية.

لكن المدرب الكرواتي سلافين بيليتش قرر استبدال حجازي في الدقيقة 74 وقتما كان التعادل 1-1 مسيطرا، وعوضه بالمخضرم جاريث باري.

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ليحافظ وست بروميتش على صدارته للدوري الإنجليزي القسم الثاني برصيد 36 نقطة، ويتجمّد رصيد شيفيلد وينزداي عند 25 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس التوقيت، سجل سام مرسي في هزيمة فريقه ويجان أتليتك أمام مضيفه ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

مرسي سجل لأول مرة منذ 431 يوما، إذ يرجع هدفه الأخير إلى 18 سبتمبر 2018.

الهزيمة جمّدت رصيد ويجان عند 15 نقطة في المركز 20، بفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

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