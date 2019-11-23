عبد الحفيظ: راحة لـ عمار وصلاح محسن.. يغيبان عن مباراة الجونة

أعلن الأهلي عن منح راحة لثنائيه صلاح محسن، وعمار حمدي، لمدة 3 أيام.

وصرّح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر إراحة محسن وحمدي لمدة 3 أيام بعد نهاية المران المسائي اليوم السبت.

وشارك الثنائي في تتويج منتخب مصر الأولمبي بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على حساب كوت ديفوار مساء الجمعة.

وبالتالي، يغيب اللاعبان عن مواجهة الجونة في الدوري المصري يوم الإثنين المقبل.

وكان صلاح محسن قد شارك في المران بشكل طبيعي، فيما خضع رمضان صبحي وعمار حمدي لتدريبات تأهيلية.

ويختتم الأهلي استعداده لمواجهة الجونة غدا الأحد قبل أن يطير عصرا إلى محافظة البحر الأحمرز

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 9 نقاط.

اختر تشكيل الأهلي المثالي لمواجهة الجونة

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