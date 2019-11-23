رئيس الإسماعيلي: لاعبو الفريق تحصلوا على مستحقاتهم

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 19:20

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عثمان - الإسماعيلي

صرّح إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي، أن لاعبي الفريق قد تحصلوا على مستحقاتهم في مواعيدها المحددة.

وحث عثمان لاعبيه على "ضرورة استمرار الروح القتالية وبذل الجميع لمزيد من الجهد والعرق لكي تستمر الانتصارات".

وأضاف رئيس الإسماعيلي في تصريحات صحفية: "يجب أن يتعامل اللاعبين مع كل مباراة على حد باعتبارها بطولة منفصلة".

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وأكمل: "هدفنا إرضاء الجماهير عبر استمرار الانتصارات".

وواصل متحدثا عن مواجهة الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية: "لا يجب الركون إلى الفوز ذهابا بهدفين دون رد".

وأوضح عثمان أن العراقي همام طارق لاعب الفريق سيلتحق ببعثة الفريق في الإمارات بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الماضي.

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