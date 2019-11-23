الأهلي: أجايي وديانج جاهزان للجونة.. وثلاثي المنتخب الأولمبي ينضم لمران السبت

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جاهزية جونيور أجايي وأليو ديانج لمواجهة الجونة يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بعد تعافيهما من الإصابة.

وأضاف في تصريحات صحفية بأن ثلاثي منتخب مصر الأولمبي، رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، سيشارك يوم السبت في مران النادي بملعب مختار التتش.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن الثلاثي سيخضع لتدريبات استشفائية بعد مشاركته يوم الجمعة في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 عاما الذي فازت فيه مصر على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

ويستعد الأهلي حامل لقب الدوري لمواجهة مضيفه الجونة قبل أن ينطلق إلى تونس استعدادا لمباراته ضد النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات.

وتأجلت مباراة وحيدة للأهلي في الدوري كانت ضد غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الرابعة.

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