الأهلي: أجايي وديانج جاهزان للجونة.. وثلاثي المنتخب الأولمبي ينضم لمران السبت

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 11:49

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي جاهزية جونيور أجايي وأليو ديانج لمواجهة الجونة يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز بعد تعافيهما من الإصابة.

وأضاف في تصريحات صحفية بأن ثلاثي منتخب مصر الأولمبي، رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، سيشارك يوم السبت في مران النادي بملعب مختار التتش.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن الثلاثي سيخضع لتدريبات استشفائية بعد مشاركته يوم الجمعة في نهائي كأس إفريقيا تحت 23 عاما الذي فازت فيه مصر على كوت ديفوار بنتيجة 2-1.

أخبار متعلقة

نهاية حقبة نابولي؟ دي لاورينتس يجمد رواتب اللاعبين حازم إمام: مُعجب بردود فعل رمضان في الملعب.. وهذا الفريق علامة جديدة للكرة المصرية هاني رمزي مثنيا على شوقي غريب: هدف العراقي نتيجة أفكاره مورينيو: ممتن بوجودي مع ليفي.. الأندية تخافه

ويستعد الأهلي حامل لقب الدوري لمواجهة مضيفه الجونة قبل أن ينطلق إلى تونس استعدادا لمباراته ضد النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط بعد فوزه في ثلاث مباريات.

وتأجلت مباراة وحيدة للأهلي في الدوري كانت ضد غريمه التقليدي الزمالك في الجولة الرابعة.

طالع أيضا

كلوب يستنكر الحديث حول مشاركة صلاح في الأولمبياد

هيمنة مصرية على التشكيل الأمثل لكأس إفريقيا تحت 23

مباريات ساخنة في إنجلترا ونهائي ليبرتادورس في أبرز لقاءات السبت

مدرب كوت ديفوار الأولمبي: شكرا مصر

حين اكتشف أجيري معجزة القزم ميسي قبل 17 عاما

مصر تؤكد تفوقها على كوت ديفوار في النهائيات

الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

كأس مصر - الترسانة وفاركو ودكرنس يكملون عقد دور الـ 32 كأس مصر 2 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - بعد قليل.. المقاولون العرب يواجه أسوان 4 دقيقة | مصر
بالفيديو - بداية مثالية وقفز 9 مراكز.. مورينيو يقود توتنام للفوز وينجو من عودة الهامرز 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مسلسل التعادلات يتواصل.. نقطة لـ طنطا ومثلها لـ طلائع الجيش 25 دقيقة | مصر
بالفيديو - ريمونتادا برشلونة تحبط صحوة أجيري 56 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليفربول - صلاح على الدكة أمام كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 2 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك