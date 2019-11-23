مسلسل التعادلات يتواصل.. نقطة لـ طنطا ومثلها لـ طلائع الجيش

واصل ناديا طنطا وطلائع الجيش مسلسل التعادلات في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز بعدما انتهت مباراتهما بلا أهداف يوم السبت في الجولة الرابعة من البطولة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك وكان طنطا في ميدانه الأكثر سعيا للظفر بنقاط المباراة الثلاث لكن دفاع الضيوف صمد ليغادر الملعب بتعادل.

والمباراة كانت الأولى للمدرب طارق يحيى مع طلائع الجيش الذي ارتقى للمركز 16 في ترتيب البطولة ورفع رصيده لثلاث نقاط.

واستمر طنطا في المركز 12 ورفع رصيده إلى 5 نقاط.

بعد فوز على وادي دجلة وخسارة ضد بيراميدز، تعادل طنطا مع حرس الحدود قبل أن يخرج بنقطة ضد طلائع الجيش.

بينما خسر الأخير مباراته الأولى في البطولة أمام المقاولون العرب قبل أن يتعادل مع إنبي وبيراميدز.

ويستضيف طنطا فريق سموحة يوم الأربعاء بينما يلعب طلائع الجيش في ميدانه ضد الإنتاج الحربي.

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