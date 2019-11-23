بالفيديو - ريمونتادا برشلونة تحبط صحوة أجيري

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

سواريز - برشلونة

قاتل رجال المدرب المكسيكي وأنهوا الشوط الأول متقدمين على ملعبهم في العاصمة مدريد، لكن انتفاضة الكاتالونيين كبدت خافيير أجيري أول خسارة مع ليجانيس ليسقط أمام برشلونة بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجول 14 من الدوري الإسباني.

صحوة مدرب مصر السابق عقدت مهمة الضيوف الذين قادهم الأيقونة ليونيل ميسي، وكان ليجانيس مبادرا بهدف لاعبه المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

لكن أبى برشلونة أن يتعثر أمام متذيل ترتيب لا ليجا ليقلب تأخره إلى انتصار ثمين عزز به تصدره للبطولة ووصل إلى النقطة 28.

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وأدرك المهاجم القوي لويس سواريز التعادل لأصحاب الرداء الأصفر بضربة رأس رائعة إثر تمريرة من ركلة حرة نفذها ميسي في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 79 احتفل لاعبو برشلونة بعدما سكنت الكرة الشباك إثر تسديدة أرتورو فيدال، لكن انتظروا لحظات ليحسم الفيديو قرار الحكم الذي شك أن اللاعب التشيلي كان متسللا.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن الكرة وصلت لفيدال بعد اصطدامها بمدافع ليجانيس وليس لاعب برشلونة.

واستمر ليجانيس متذيلا لترتيب البطولة وتجمد رصيده عند 6 نقاط بعد ثاني مباراة لأجيري الذي تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام ريال سوسييداد.

ويحل برشلونة ضيفا على أتليتكو مدريد في لقاء مرتقب بالجولة 15 بينما يزور ليجانيس ملعب إشبيلية.

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