كلوب مستنكرا: هل طلب مدرب مصر مشاركة صلاح في الأولمبياد؟

من أجل إعداد أفضل للموسم الجديد لابد أن يشارك نجم مصر في الفترة التحضيرية والمباريات الودية، وإلا قد يفتقد ليفربول لهدافه نظرا لمشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

لم يبد يورجن كلوب رفضه، لكنه لا يحبذ انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر الأولمبي في الصيف المقبل، وذلك لأهمية وجوده أثناء الاستعداد لموسم 2020-2021.

بعد عبور الفراعنة إلى اليابان، توقع خبراء أن ينضم صلاح إلى قائمة مصر المشاركة في الألعاب الأولمبية، وهو ما استنكره المدرب الألماني.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"علمت بالأمر منذ ساعة (إمكانية مشاركة صلاح في الأولمبياد). لا أعرف ما الذي سيحدث. هناك مشاكل أراها تحدث مستقبلا".

وواصل المدرب الأسبق لبوروسيا دورتموند وماينز الألمانيين "علي التحدث مع مو (صلاح). لا أعلم إن كنت سأفعل ذلك اليوم أو لاحقا. من قال إنهم (في مصر) يريدونه؟ هل هناك مدرب قال هذا؟".

من ناحية أخرى، لم يغلق شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي الباب أمام انضمام لاعبين فوق السن للفريق، فصرح قائلا:"سأختار من يرغب في المشاركة بالبطولة".

video:1

واختلف نجوم كرة القدم المصرية بين مؤيد ومعارض لمشاركة صلاح، أو لاعبين آخرين فوق السن، في الأولمبياد.

بينما رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأولمبي والمتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس إفريقيا تحت 23 عاما، يرى أن أصحاب إنجاز التأهل لطوكيو هم الأحق بتمثيل الفراعنة. (التفاصيل)

ويحق لكل فريق مشارك في الأولمبياد ضم 3 لاعبين فوق سن الـ23.

وفي آخر مشاركة لمصر في الأولمبياد (لندن 2012) استدعى المدرب هاني رمزي 3 لاعبين فوق السن هم محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي.

وتنطلق منافسات كرة القدم للرجال في الأولمبياد في 23 يوليو المقبل.

وتنتظر مصر في إبريل المقبل قرعة الدور الأول للتعرف على منافسيها.

واختتم الفراعنة تنظيمهم لكأس إفريقيا تحت 23 بالتتويج باللقب بعد التفوق على كوت ديفوار بنتيجة 2-1 يوم الجمعة.

ويمثل إفريقيا في الأولمبياد منتخبات مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

طالع أيضا

هيمنة مصرية على التشكيل الأمثل لكأس إفريقيا تحت 23

مباريات ساخنة في إنجلترا ونهائي ليبرتادورس في أبرز لقاءات السبت

مدرب كوت ديفوار الأولمبي: شكرا مصر

حين اكتشف أجيري معجزة القزم ميسي قبل 17 عاما

مصر تؤكد تفوقها على كوت ديفوار في النهائيات

رمضان صبحي يكشف كواليس ارتداء قناع مسلسل لاكاسا دو بابل