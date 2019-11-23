كاف يعدل مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا.. وتحديد تاريخ النهائي

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 17:37

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعديلات على على مواعيد بعض مباريات دوري أبطال إفريقيا بدءا من الجولة الرابعة بعد تحديد موعد السوبر الإفريقي.

وكشف كاف عن موعد المباراة النهائية للبطولة القارية والتي حُدد لها يوم 29 مايو من العام المقبل 2020.

ويلعب ناديا الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، إذ يلعب الأول مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي في المجموعة الثانية.

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فيما يتواجد الزمالك بالمجموعة الأولى رفقة مازيمبي وبريميرو دي أجوستو وزيسكو يونايتد الزامبي.

وجاءت المواعيد الجديدة كالآتي.

- الجولة الرابعة "10 و 11 يناير" بدلا من 14 إلى 16 فبراير.

- الجولة الخامسة "24 و 25 يناير".

- الجولة السادسة "31 يناير و 1 فبراير".

- ذهاب دور الثمانية "28 و29 فبراير".

- إياب دور الثمانية "6 و7 مارس".

- ذهاب نصف النهائي "1 و2 مايو".

- إياب نصف النهائي "8 و9 مايو".

- النهائي "29 مايو".

وتوج الترجي التونسي باللقب القاري الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

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