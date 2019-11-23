كشف محمد محسن أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق سبب رحيله عن تدريب فريق الفيوم، كما أثنى على مدربه السابق شوقي غريب عقب التتويج بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

أبو جريشة قال في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سوء الحظ سبب رحيلي، في المباريات الأخيرة بعد تحقيق الفوز في أول مباراة وتحقيق ريمونتادا على الألومنيوم بهدفين لهدف ثم الهزيمة من تليفونات بني سويف".

وتابع "تعرضنا للهزيمة في الوقت القاتل أمام البنك الأهلي بهدف نظيف ثم حققنا تعادل خارج ملعبنا مع طهطا وكنّا الأقرب للفوز لكن المفاجأة كانت من شبان قنا وهزيمتنا بهدفين دون رد".

وأردف "قمت بتحية شباب الفريق، فهم لاعبون يمتلكون مهارات وروح عالية رغم ضعف الإمكانيات".

وواصل لاعب الإسماعيلي السابق "تجربة الفيوم جيدة لي لأنها الأولى في الدرجة الثانية لكن الإمكانيات ضعيفة".

وواصل "البيئة المحيطة هي من تساعد المدرب علي نجاحه ونجاح شبان قنا الحالي نجاح استثنائي".

وتابع مدرب الإسماعيلي السابق "الفيوم يلعب خارج ملعبه الأساسي ويشارك على الملعب الفرعي لنادي الأسيوطي، أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة والجماهير، فعلوا كل شيء للنجاح لكن سوء الحظ حال دون ذلك".

وعن المنافسة في الدرجة الثانية قال: "مجموعة الصعيد أضعف من القاهرة وبحري فبعض الأندية تعتمد على الروح"

وأكمل "المدير الفني السابق للفيوم حسين عبد اللطيف لم يبخل علي الفريق وكنت سعيدا بتولي القيادة خلفه".

وعن مستقبله التدريبي "لن أعمل كمساعد في الدرجة الثانية لكن من الطبيعي عملي في الممتاز مساعد، أنا لازلت صغير وأتعلم فعمري 38 عام وأسعى لاكتساب الخبرات".

وتطرق للحديث عن المدربين الحاليين خريجي مدرسة الإسماعيلي قائلا "مدرسة الدراويش تقدم كفاءات مميزة وتقديم مواهب شابة، نجاح أيمن الجمل مع دكرنس وتجربة مميزة لفكري الصغير مع الحمام وحمزة الجمل مع القناة".

كما تحدث أبو جريشة عن إنجاز المنتخب الأولمبي رفقة شوقي غريب وتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما قائلا: "شكرا لمدربي شوقي غريب علي سعادة المصريين وتحقيق اللقب والصعود للأولمبياد فهو والد لكل الاعبين وقادر على تحقيق ميدالية في الأولمبياد".

وتواجد أبو جريشة مع المنتخب تحت 20 عاما الفائز ببرونزية كأس العالم 2001 للشباب تحت قيادة شوقي غريب.

وواصل الإشادة بمدربه السابق: "شوقي غريب مدرب يُجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، خسرنا بسباعية من الأرجنتين وحققنا البرونزية في النهاية".

واستدرك "الجيل الحالي مميز جدا فعناصر المنتخب عندها أمل وطموح كبير، وسعيد لنجاح زملائي محمد شوقي ووائل رياض ومعظم نجوم 2001 يسيرون في الطريق الصحيح".

وأتم "لابد من عودة الجماهير لتأثيرها الإيجابي".

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