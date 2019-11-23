مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر 2019.. عودة الدوري وظهور مورينيو ونهائي ليبرتادوريس

بعد أسبوعين من التوقف الدولي الرتيب، يحل علينا السبت الكروي حاملا شحنة انفجارية من المباريات في مختلف القارات.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات السبت 23 نوفمبر 2019 والقنوات الناقلة.

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عاد الدوري المصري

بعد شهر ويوم من توقف الدوري المصري، تعود المسابقة المحلية للدوران بمباراتين ضمن الجولة الرابعة.

طنطا يستقبل طلائع الجيش في الثانية والنصف مساءً عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

كما يلعب المقاولون العرب وأسوان في الخامسة مساءً عبر أون سبورت وتايم سبورتس.

نهائي قاري

في العاشرة مساءً، يُقام نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو البرازيلي وريفربليت الأرجنتيني بالعاصمة البيروفية ليما من مباراة واحدة.

المباراة تُنقل عبر beIN Sports 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

ظهور مورينيو

في مباراته الأولى كمدرب لـ توتنام هوتسبير، يواجه جوزيه مورينيو فريق وست هام يونايتد بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

المباراة تقام في الثانية والنصف مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق يوسف سيف.

كما يحل ليفربول المتصدر ضيفا على كريستال بالاس في الخامسة مساءً عبر beIN Sports 2، ويعلق عليها جواد بدة.

وفي نفس التوقيت يلعب أرسنال أمام ضيفه ساوثامبتون، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 ويعلق عليها أحمد البلوشي.

أما قمة الجولة فتقام في السابعة والنصف مساءً بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وتُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق رؤوف خليف.

أجيري يتحدى ميسي

في الجولة 14 للدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفا على ليجانيس الذي يقوده خافيير أجيري في الثانية مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 3 ويعلّق عليها خليل البلوشي.

كما يحل أتليتكو مدريد ضيفا على غرناطة في السابعة والنصف مساء عبر beIN Sports 3 بتعليق عصام الشوالي.

ويختتم ريال مدريد السهرة الإسبانية باستضافة ريال سوسيداد في العاشرة مساء عبر beIN Sports 3، ويعلّق عليها علي محمد علي.

أنشيلوتي في ملعب الأمجاد

في الجولة 13 للدوري الإيطالي، يعود كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي لملعب سان سيرو الذي شهد فترته الذهبية كمدرب، ليواجه ميلان في السابعة مساء عبر beIN Sports 4، قمة بتعليق حفيظ دراجي.

قبل ذلك، في الرابعة مساء، يستقبل أتالانتا البطل يوفنتوس beIN Sports 4 بتعليق خالد الحدي.

وفي السهرة، يستقبل تورينو نظيره إنتر ميلان في العاشرة إلا ربع مساء عبر beIN Sports 4 بتعليق سوار الذهب.

بوكيتينو يترقب

في الجولة 12 للدوري الألماني، يترقب ماوريسيو بوكيتينو فريقه المستقبلي المحتمل: بايرن ميونيخ.

الزعيم البافاري يحل ضيفا على فورتونا دوسلدورف في الرابعة والنصف مساءً عبر beIN Sports 5 بتعليق محمد بركات.

كأس مصر

بالعودة إلى الصدمات المحلية، تخُتتم السبت مواجهات الدور التمهيدي الأخير لكأس مصر بـ 7 مواجهات، أبرزها الترسانة والأولمبي في الرابعة إلا ربع مساءً.

البطولة العربية

صدام شرس تشهده البطولة العربية عندما يلعب الوداد البيضاوي أمام غريمه التقليدي الرجاء في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية الأولى، بتعليق فارس عوض وعصام عبده.

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