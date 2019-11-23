عندما اكتشف أجيري معجزة "القزم" ميسي قبل 17 عاما

ربما سيخصص خافيير أجيري قدرا كبيرا من محاضرته للاعبي ليجانيس، عن كيفية إيقاف ليونيل ميسي في مواجهة برشلونة، وهو يعلم عن يقين أن كلماته شبه مستحيلة.

في واقع الأمر، يدرك أجيري خطورة ميسي قبل وقت طويل جدا، قبل كل مدربي الدوري الإسباني تقريبا.. حدث ذلك قبل 17 عاما.

برشلونة يحل ضيفا على ليجانيس الذي يقوده أجيري، مواجهة تذكّر المدرب المكسيكي بما رأته عيناه في مدينة إشبيلية عام 2002.

صحيفة "أس" الإسبانية حاورت أجيري الذي استرجع صدمته يوم أن رأى ميسي للمرة الأولى، وكيف ذُهل من الفتى البالغ 15 عاما.

يقول أجيري: "تعاقد معي أوساسونا بعد كأس العالم 2002، وكانت لدينا مباراة على أرض إشبيلية في المساء".

وواصل أجيري: "صباح المباراة، طلبنا من إشبيلية توفير ملعب لنا حتى نقوم ببعض التدريبات الخفيفة".

وأضاف: "ذهبنا إلى المدينة الرياضية لـ إشبيلية، وهناك وجدت مساعدي قادما إلي ويقول: خافيير، ناشئو برشلونة يلعبون أمام ناشئي إشبيلية، ومعهم قزم يجب أن تراه".

يواصل أجيري حديثه ويأخذ حديثه نبرة مختلفة: "ذهبت إلى ملعب المباراة، ورأيته! رأيت فأرا!".

وأكمل: "تساءلت: من هذا؟! إنه يتسلم الكرة... ثم هدف! وهدف آخر! وهدف آخر! إنه آلة، شعره طويل".

وأتم: "بعد 20 عاما تقريبا، لم يتغيّر، إنه نفس اللاعب".

على الأقل في صدام السبت 23 نوفمبر 2019، لن يُذهل أجيري مما ستراه عينه.

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