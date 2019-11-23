قبل 24 ساعة من الموعد المرتقب.. ريفر بليت وفلامنجو يعلنان تشكيل نهائي كوبا ليبرتادوريس

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 12:32

كتب : إسلام أحمد

نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019 - ريفر بليت - فلامنجو

ليس لدى ريفر بليت الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي أي مشكلة في إعلان التشكيل الرسمي للمباراة النهائية في المؤتمر الصحفي قبل 24 ساعة من نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019.

الصحفيون سألوا كل مدير فني عن التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، ولم يتوان أي منهم في الإفصاح عنه بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات.

البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفلامنجو البرازيلي سيخوض اللقاء بالقوة الضاربة بخطة 4-4-2.

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جيورجان دي أراسكايتا وجابريل باربوسا وبرونو هنريكي، ثلاثي فلامنجو الأقوى هجوميا في البرازيل وأمريكا الجنوبية سيخوض المواجهة.

وجاء تشكيل الـ "روبرو نيجرو" جاء كالآتي:

حراسة المرمى: دييجو ألفيش

الدفاع: رافينيا – رودريجيو كايو – بابلو ماري – فيليبي لويس

الوسط: إيفرتون روبيرو – ويليان آراو – جيرسون – جيورجان دي أراسكايتا

الهجوم: برونو هنريكي – جابريل باربوسا

في المقابل أعلن أيضا مارسيلو جارياردو المتوج باللقب مرتين ويسعى للتتويج الثالث في مسيرته التدريبية والثاني على التوالي تشكيل ريفر بليت برسم تكتيكي 4-4-2.

وجاء تشكيل الـ "مليوناريوس" جاء كالآتي:

حراسة: فرانكو أرماني

الدفاع: جونزالو مونتيل – لوكاس كواترا – خافيير بنيولا – ميلتون كاسكو

الوسط: إيجناسيو فيرنانديز – إنزو بيريز – إيزيكيل بالاسيوس – نيكولاس ديلا كروز

الهجوم: سانتوس بوري – ماتياس سواريز

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