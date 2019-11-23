خاص كريم طارق لـ في الجول: الإصابة حرمتني من مواجهة طنطا

السبت، 23 نوفمبر 2019 - 13:29

كتب : حامد وجدي

كريم طارق

تعرض كريم طارق لاعب طلائع الجيش لإصابة ستبعده عن مواجهة طنطا يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق لـ FilGoal.com:"كان مفترضا مشاركتي في المباراة بعدما سافرت مع الفريق لطنطا".

وواصل الجناح الأيسر "أصبت بإجهاد في العضلة الضامة، أردت المشاركة لكن الجهاز الطبي منعني".

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ويخوض طلائع الجيش، صاحب المركز 17 في ترتيب الدوري، أول مباراة مع مدربه الجديد طارق يحيى.

وانضم كريم طارق للفريق بعد عودته من جزر القمر إثر وجوده في آخر قائمة لمنتخب مصر.

وشارك كريم طارق في مباراة ودية فازت فيها مصر على ليبيريا بهدف في 7 نوفمبر الماضي.

ولعب 203 دقيقة في الموسم الحالي من الدوري وسجل هدفا في شباك بيراميدز.

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