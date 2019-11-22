مران الزمالك - راحة لـ ساسي.. والنقاز يعود للتدريبات وبرنامج خاص لزيزو

عاد حمدي النقاز لاعب الزمالك للانتظام في تدريبات فريقه الجماعية بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده تونس خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر.

وحرص ميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك على الاطمئنان على اللاعب والتأكد من جاهزيته قبل مواجهة إنبي في الدوري.

وحصل لاعب خط وسط الفريق فرجاني ساسي على راحة سلبية من المران ومن المقرر أن ينتظم فيه غدا السبت بشكل طبيعي وذلك بناء على تعليمات الجهاز الطبي في ظل إصابته بشد في العضلة الضامة.

وعقد المدرب الصربي جلسة مع لاعبيه قبل بداية المران الجماعي ليوم الجمعة، أكد خلالها على ضرورة التركيز في مباراة إنبي وعدم الانشغال بمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري.

وشدد ميتشو على لاعبيه أن الزمالك دائما هدفه الحصول على الألقاب لإسعاد جماهيره.

كما عقد المدرب الصربي جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة والتأكد من جاهزيتهم للفترة المقبلة.

وخاض أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك تدريبات خاصة على هامش المران بالركض حول الملعب، وذلك بعد انتظامه في التدريبات عقب المشاركة مع منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القُمر.

وجاء ذلك في إطار البرنامج المحدد سلفا من الجهاز الفني لتجهيز زيزو لمواجهة إنبي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا خاصا للثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق وطارق حامد لاعب الوسط العائد من معسكر المنتخب الوطني يتضمن تدريبات في صالة الجمانيزيوم وتدريبات بالجري في الملعب. وأشرف الجهاز الفني للزمالك علي تنفيذ البرنامج المحدد لشيكابالا وحامد لتجهيزهما لمواجهة إنبي. فيما عاد إسلام جابر للمشاركة في تدريبات الفريق اليوم بشكل طبيعي بعد غيابه عن المران فى اليومين الماضيين بسبب معاناته من نزلة برد وحالة وفاة خاصة به.

وشهدت التدريبات عودة حازم إمام مدافع الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي عانى منها.

وخاض حازم تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية تحت إشراف الجهاز الطبي قبل السماح له بالعودة إلى المران الجماعي مع زملائه يوم الجمعة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

كما يواجه الزمالك مضيفه مازيمبي يوم السبت 30 نوفمبر ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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