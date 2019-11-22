لامبارد: لن أدرب توتنام ويمكنكم أن تراجعوا تلك العبارة بعد 10 أعوام من الآن

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إنه لن يدرب توتنام مهما حدث لما قدمه له فريقه سواء كلاعب أو مدرب، مشيرا إلى أنه يحترم الزرق كثيرا ولا يفكر مطلقا في تدريب ديوك لندن. وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وصرح لامبارد قائلا: "مورينيو حصل على فريق جيد، كانوا الفريق المرشح بالنسبة لكثير من الناس في سباق اللقب، حاليا هم في مركز أعتقد أننا يمكننا أن نصفه بخاطئ لأي سبب كان، لكنهم يمتلكون اللاعبين والمدرب والبنية موجودة والملعب وكل شيء، سيكونون تهديدا للجميع بدون شك".

وواصل "لم يكن يرى نفسه مدربا لتوتنام حينما قال ذلك، عليك أن تحترم حقه في العمل".

جوزيه مورينيو مدرب توتنام كان قد قال عام 2015 إنه لن يدرب ذلك الفريق لأنه مدرب تشيلسي، إلا أنه تراجع عما قال وتولى المهمة وعند سؤاله قال إن تشيلسي أقاله من منصبه وما قاله كان قبل أن يترك المهمة. (طالع التفاصيل)

وأكمل "تواجدت في تشيلسي 13 عاما كلاعب ثم ذهبت إلى مانشستر سيتي في نهاية مسيرتي، ولدي الكثير من الاحترام لهذا النادي وقتها والآن، لذا سأقول إنني لن أدرب توتنام ويمكنك أن تعودوا إلى ذلك بعد 10 أعوام".

وأتم "ما منحني تشيلسي كلاعب والآن، تدريب توتنام شيء ليس على قائمتي بكل تأكيد".

لامبارد لعب لتشيلسي في الفترة من 2001 وحتى 2014 وتوج مع النادي اللندني بـ3 بطولات دوري و4 كؤوس اتحاد إنجليزي وبطولتي كأس رابطة وبطولتي درع خيرية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ويقود صاحب الـ41 عاما تشيلسي منذ يوليو 2019 وقاد الفريق في 19 مباراة بكل المسابقات فاز في 11 وتعادل 3 وخسر 5 مواجهات.

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