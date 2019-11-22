مؤتمر كلوب: إصابة صلاح لم تتفاقم ولكنها موجودة.. ومورينيو كان محبطا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه ينتظر تدريبات يوم الجمعة حتى يحكم بشكل نهائي على حالة محمد صلاح وإمكانية الدفع به في المباريات خاصة وأن الإصابة مازالت موجودة نوعا ما، وذلك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس.

وصرح كلوب: "صلاح تدرب يوم أمس، وطيلة الوقت منذ تواجده هنا، لكن فقط على الأشياء التي طلبنا منه القيام بها".

وواصل "اليوم حصة تدريبية مهمة لكي نرى كيف يبدو ونتخذ القرار، الأمر لا يعني أن الإصابة تتفاقم، لكنها مازالت موجودة نوعا ما".

وأكمل "تلك هي المشكلة، علينا أن نكون عقلانيين مع مثل تلك الأمور".

وتابع "لكنني لم أتخذ القرار، إن كنت سأفعل، فلن أخبركم الآن، لكن حقا أنا بحاجة لمشاهدة تدريبات اليوم".

صلاح غاب عن معسكر منتخب مصر الأخير الذي لعب خلاله الفراعنة ضد ليبيري وديا وكينيا وجزر القُمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2021 بسبب الإصابة.

وواصل كلوب: "حاليا، فيرجيل فان دايك جاهز ومتاح بنسبة 100%".

وأكمل "في هذا الوقت من العام يخرج اللاعبون فجأة من التشكيل، لسوء الحظ هناك بعض الأشياء المختلفة مثل المرض أو غيرها من الأشياء التي يبتعدون بسببها".

وأردف "بالنسبة للآخرين، لا يمكنني أن أقول إنهم كذلك بنسبة 100% لأنني لا أعلم، كما قلت تدريب اليوم مهم جدا للحكم عليهم، خاصة الذين عادوا متأخرين".

ويستعد ليفربول لمواجهة كريستال بالاس يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق الألماني للحديث عن تولي جوزيه مورينيو تدريب توتنام قائلا: "أهلا بعودة جوزيه مورينيو، من الجيد أن نراه مدربا هنا، لقد كان محبطا، يمكنك أن ترى ذلك خلال فترة عدم قيادته لأي فريق".

وأضاف "على الجانب الآخر يظهر ذلك كيف تغيرت الأمور سريعا مع ماوريسيو، منذ 5 أشهر لعبنا سويا في نهائي دوري الأبطال، حاليا هو في إجازة".

وواصل "يمكنه أن يستمتع بها الآن، قام بعمل رائع في توتنام وهو مدرب رائع، استمتعت بالمباريات التي لعبنا فيها ضد بعضنا البعض، حينما سمعت الأمر لأول مرة لم أصدق، لكن هكذا تتم الأمور، لن يغيب طويلا".

توتنام أقال بوكيتينو مساء الثلاثاء وعين مورينيو صباح الأربعاء ويستعد لمواجهة وست هام يونايتد يوسم السبت.

وتابع كلوب: "لا نفكر في سباق اللقب، التحدي الأكبر هو مواجهة الأسئلة التي توجه إلينا عنه، إنه مجرد موسم".

وواصل "حتى الآن هو موسم طبيعي، نلعب جيدا وبغمكاننا أن نحاول أن نحصد نقاطا قدر الإمكان، التحدي أن علينا أن نلعب 26 مباراة".

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني.

وتطرق كلوب للحديث عن شاكيري قائلا: "شاكيري عليه أن يتدرب لاستعادة لياقته البدنية والأمر يتطلب وقتا، كان مصابا لخمسة أسابيع وتدرب هذا الأسبوع ونمنحه بعض الأشياء المختلفة، لا يوجد سبب آخر".

وأتم "لا يوجد داع للتسرع في الأمر لكننا رأينا بعض الأشياء الجيدة منه في التدريبات، أنا سعيد للغاية لوجوده معنا، وبالطبع مستقبله هنا".

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