بعد يومين فقط من الاستقالة.. مارادونا يعود لتدريب خيمناسيا لابلاتا

الجمعة، 22 نوفمبر 2019 - 14:25

كتب : FilGoal

دييجو مارادونا

عاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لتدريب فريق خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني عقب يومين فقط من رحيله عن قيادة الفريق فنيا.

مارادونا رحل بسبب عدم ترشح جابريل بيلجرينو لرئاسة النادي في الانتخابات، لكن بعض المظاهرات طالبت بعودته مجددا، ليقرر مارادونا العودة وتلبية رغبة الجماهير.

ويشهد النادي انتخابات على مقعد الرئيس الأمر الذي انتهى برحيل مارادونا وتلقيه بعض العروض الفنية أبرزها أرجنتينوس جونيورز.

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وأعلن مارادونا عن عودته عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلا: "يسعدني للغاية أن أعلن أنني سأبقى في منصب المدير الفني لخيمناسيا، أود أن أشكر الجميع لأننا حققنا وحدة سياسية في النادي".

وتابع "شكرا على رسائلكم ودعمكم وتظاهركم في درجة حرارة تخطت الـ 50".

مارادونا البالغ 59 عاما قاد الفريق خلال 72 يوما في 8 مباريات فاز في 3 وخسر 5، لكن يبدو أن الفريق قريبا من الهبوط.

عندما تسلم أسطورة الأرجنتين تدريب الفريق كان يحتل المركز الاخير في الدوري الأرجنتين الذي يضم 24 فريقه قبل أن يصعد للمركز 22.

نظام الهبوط في الأرجنتين

الهبوط في الدوري الأرجنتيني مختلف تماما عن فكرة الهبوط بنظامه المتعارف عليه إذ يتبع نظام "متوسط النقاط" في المواسم الثلاثة الأخيرة.

النظام يقضى بجمع نقاط الـ 3 مواسم الأخيرة لكل فريق ومن ثم قسمة الإجمالي على عدد المباريات، ينتج عنه متوسط النقاط، والأقل حصدا للمتوسط يتعرض للهبوط.

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الدوري الأرجنتيني مارادونا خيمناسيا لابلاتا

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